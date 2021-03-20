Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

О неизбежности появления собянинской фронды

Опубликовано 20.03.2021 автором Дмитрий Якушев в разделе комментариев 2

терроризм фашизм фсб
О неизбежности появления собянинской фронды

Однако, информационные агентства так ничего и не сообщили нам о реакции Собянина на «оскорбление» Байденом российского президента.

Собянин остановил процесс возвращения памятника Дзержинскому, которого барыги из спецслужб хотели сделать символом своих преступлений.

Правительство Москвы слило информацию, что не имеет никакого отношения к идиотскому налету на съезд муниципальных депутатов в гостинице «Измайлово», прямо указав при этом на ФСБ.

Клан Собянина представляет собой мощнейшую независимую силу, которая никак не может согласиться с тем, что верховная власть в стране и управление транзитом перешли к спецслужбам или даже семье Патрушева. Полагаю, что Собянин в сложившейся ситуации просто не может не поднять главный флаг фронды.

Учитывая, в какую фантастическую дурь превратилась российская политика под руководством фсбшных барыг, под флагом собянинской фронды быстро соберется большая часть бюрократии и крупного бизнеса. Удивительно, но в самом финале капитализма как мировой системы у российской буржуазии ещё может быть миг настоящей славы, и она ещё может решить общенациональную задачу по «свержению самодержавия».



Рейтинг:   2.50,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Длтлдтлдтлбт написал 20.03.2021 10:26
Ситуационное доминирование - не системное главенство.
Условный Собянин - тот же путинизм, что и коллективный Патрушев, вид из хоральной: это не фронда, это внутривидовая борьба.
Т.б., что бы не говорили о продажности и затюканности прочих человеков с ружьями, вплоть до "космонавтов", - они не считают себя конторой и "тянуть за нее мазу" не захотят. Особенно - при предъявлении исторических счетов, когда речь пойдет о наследственном преступлении.
Да даже и низкоранговая чекистня начнет дистанцироваться от "прошлого" всеми четырьмя лапами.
(особенно, при перспективе новоява из обнуляжа)
У собянина во лбу два клейма: 1. Тезис "Государство вам ничего не обязано", 2. Раскрутка расеянской ковидло-зоны.
тухляк
Ответить
ВСЕ КАК ОДИН ВОЗЛЮБИТЕ ВСЕВЫсШЕГО!
adjal38 написал 20.03.2021 10:13
Конечно, Байден подлец и самое обидное не наш подлец!
Зачем он вскрыл то,что и все без него знают?
Поэтому, сейчас,а лучше сразу все депутаты,чиновники,журналисты и все
члены КПРФ должны гневно осудить проступок товарища Байдена и сказать
ему,что он глубоко неправ!Путин в жизни мухи не обидел!
А трусы Навального-так следи сам за ними- нешто Путин каждые трусы охранять?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто из руководителей страны вам больше нравится?:
Результаты
Интернет-ТВ
На Левом берегу в Химках взорвалась квартира
На Левом берегу в Химках взорвалась квартира
19.03.2021
Форум независимых муниципальных депутатов после разгона пройдет в Clubhouse
Форум независимых муниципальных депутатов после ра...
17.03.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
О неизбежности появления собянинской фронды (2)
В России богатый человек редко говорит правду (2)
Умных и умеющих работать граждан придётся призывать во власть без их желания! (14)
Украинцев и прочих начинают лишать земли в Крыму (7)
Пикеты в защиту Александра Черепанова. Или ковидный сон московской Тюмени (1)
На Левом берегу в Химках взорвалась квартира (4)
Президент и правительство совершенствуют игру над народом (8)
Фестиваль патриотизма имени т.Байдена (20)
Путин обязан вызвать Байдена на дуэль (47)
Дело движется к развязке (18)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Агония и смерть финансового капитала основное содержание следующего десятилетия
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Ну так выдайте людям российские паспорта на том основании, что у них есть земля в России!
Михаил Делягин Михаил Делягин: Мои публикации в Instagram за 19 марта 2021
Михаил Делягин Михаил Делягин: Цифровой след личности - новый смысл существования человечества и некоторые следствия этого. Декла
Михаил Делягин Михаил Делягин: К нелепому шуму вокруг подготовки программы Справедливой России - За Правду!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss