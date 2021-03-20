О неизбежности появления собянинской фронды

Однако, информационные агентства так ничего и не сообщили нам о реакции Собянина на «оскорбление» Байденом российского президента.
Собянин остановил процесс возвращения памятника Дзержинскому, которого барыги из спецслужб хотели сделать символом своих преступлений.
Правительство Москвы слило информацию, что не имеет никакого отношения к идиотскому налету на съезд муниципальных депутатов в гостинице «Измайлово», прямо указав при этом на ФСБ.
Клан Собянина представляет собой мощнейшую независимую силу, которая никак не может согласиться с тем, что верховная власть в стране и управление транзитом перешли к спецслужбам или даже семье Патрушева. Полагаю, что Собянин в сложившейся ситуации просто не может не поднять главный флаг фронды.
Учитывая, в какую фантастическую дурь превратилась российская политика под руководством фсбшных барыг, под флагом собянинской фронды быстро соберется большая часть бюрократии и крупного бизнеса. Удивительно, но в самом финале капитализма как мировой системы у российской буржуазии ещё может быть миг настоящей славы, и она ещё может решить общенациональную задачу по «свержению самодержавия».
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Длтлдтлдтлбт написал 20.03.2021 10:26
Условный Собянин - тот же путинизм, что и коллективный Патрушев, вид из хоральной: это не фронда, это внутривидовая борьба.
Т.б., что бы не говорили о продажности и затюканности прочих человеков с ружьями, вплоть до "космонавтов", - они не считают себя конторой и "тянуть за нее мазу" не захотят. Особенно - при предъявлении исторических счетов, когда речь пойдет о наследственном преступлении.
Да даже и низкоранговая чекистня начнет дистанцироваться от "прошлого" всеми четырьмя лапами.
(особенно, при перспективе новоява из обнуляжа)
У собянина во лбу два клейма: 1. Тезис "Государство вам ничего не обязано", 2. Раскрутка расеянской ковидло-зоны.
тухляк
adjal38 написал 20.03.2021 10:13
Зачем он вскрыл то,что и все без него знают?
Поэтому, сейчас,а лучше сразу все депутаты,чиновники,журналисты и все
члены КПРФ должны гневно осудить проступок товарища Байдена и сказать
ему,что он глубоко неправ!Путин в жизни мухи не обидел!
А трусы Навального-так следи сам за ними- нешто Путин каждые трусы охранять?