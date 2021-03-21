Анатолий Баранов: Кто будет вкладывать деньги без права собственности?

Дал комментарий "Свободной пресссе" в продолжение разговора о возможных конфискациях земли у иностранцев в Крыму.

Украинцев и прочих начинают лишать земли в Крыму

С 20 марта вступает в силу указ президента, согласно которому иностранцам, лицам без гражданства и иностранным компаниям запрещено владеть землей в большинстве районов Крыма. В Земельном кодексе РФ прописан запрет на владение иностранцами землей на приграничных российских территориях.

Согласно документу, иностранцы не смогут владеть землей в 19 из 25 муниципальных образований республики, в том числе в Евпатории, Керчи, Ялте и Судаке. Кроме того, запрет распространяется на 12 муниципальных образований Севастополя. Под запрет не попали территории в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, а также в Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.

— Видимо, наши власти достаточно укоренились в Крыму, чтобы потихоньку «отжимать» собственность, — считает главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. — Ведь согласно Конституции, иностранцы по-прежнему могут владеть землей. Но нашелся повод ограничить эти права наличием пограничного режима. Реального оборонного смысла в этом нет, формально вся приморская территория — это пограничная зона, но никто же не устанавливает пограничный режим на ялтинских пляжах, верно?

Большая часть Крыма, его приморские территории, являются приграничными — касательно морской границы. Но никто пока не закрывает курорты, не вводит спецпропуска, запрет на купание после заката солнца, комендантский час, контрольно-следовую полосу на пляжах и т. д.

— Иностранцы владеют более, чем 11 тысячами участков.

— Надо понимать, что это за участки и что это за иностранцы. Многие люди покупали дачные участки в Крыму, строили дома, подводили коммуникации и жили в дачных поселках, в том числе постоянно. Только прописки у них не было, если речь шла об украинцах. А граждане РФ, казахи и все остальные не имели права собственности, обходились либо договором долгосрочной аренды, либо вообще членством в садовом товариществе, то есть книжкой садовода и протоколом о приеме в садовый кооператив. Я сам так владел дачей в Севастополе.

Потом Крым вошёл в состав РФ, и все обрадовались, включая сюда и украинцев, поскольку по российским законам это владением можно стало нормально узаконить, причем гражданину любой страны, хоть турку или арабу. Но рано радовались.

Владение землей не дает права на гражданство РФ, россиянам было удобно, крымчанам, которые стали россиянами, тоже. А вот гражданам Украины, хоть они и были по факту, крымчанам, российских паспортов не дали, если у них крымской прописки не было. Тоже и у всех остальных — казахов, белорусов, турок. И вот сейчас выяснилось, что их земля и жилье в Крыму могут у них быть изъяты. Повторю, речь именно о людях, которые долгие годы живут в Крыму, иногда даже там родились. Они бы с удовольствием стали россиянами, но не берут.

— Кто из известных украинцев может лишиться собственности?

— Ну, у Кучмы есть вилла в Камышовой бухте. У Софии Ротару недвижимость в Ялте. У Кличко дача на Фиоленте. У Зеленского апартаменты в Ялте, но их указ, скорее всего, не коснется.

— А с дачами этими что будет?

— У Кличко недострой, он там не бывает, не знаю. У Кучмы вилла, которую он любит, там есть, что любить. Наверно, переоформит, у его людей в Севастополе юридических лиц хватает, да и у него самого — яхт-клуб в Балаклаве, например. Леонида Даниловича не обидят. А яхт-клуб на дочь записан. В любом случае, вряд ли олигархов и политиков будут «щемить». «Нищебродов» обдерут, и все. И то не всех, а у кого земля привлекательная.

— Собственники земли в регионе также есть среди граждан Германии, Израиля, Австралии, Сирии, Вьетнама, ОАЭ и Саудовской Аравии. А откуда у них? Ведь эти страны не признают Крым Россией? Зачем им там участки? И вообще, где Крым, а где арабы? Что он там забыли?

— Крым не всегда был российским, люди покупали там недвижимость и в украинский, и даже ещё в советский период. Часто даже не покупали, а получали в наследство, например. Нередко эти граждане настоящие крымчане, но паспорта у них иностранные.

И что значит, зачем им участки? Кто-то живёт там, кто-то приезжает отдыхать, у кого-то есть и бизнес, есть инвестиции. Украина не позволяла иностранцам приобретать землю, инвестировать в сельское хозяйство. Когда пришла Россия, все обрадовались, по нашим законам можно. Но рано радовались. Вместо того, чтобы облегчить инвесторам получение гражданство, инициировали этот странный указ, который фактически закрывает иностранцам инвестирование — кто будет вкладывать деньги без права собственности?

Но, вероятно, эти небольшие частные инвестиции не интересуют наших «хозяев жизни». Как и судьба крымчан, которые и хотели бы получить российское гражданство, но не имеют формальных оснований. Речь ведь не о бандеровцах, которые проникли в Крым под видом мирных дачников, речь о крымчанах, которые формально не были прописаны на полуострове в момент присоединения. Кстати, боюсь, по тому же закону начнут «отжимать» землю и у россиян, допустим, постоянно не проживающих в Крыму.