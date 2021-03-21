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Московский листок

WhatsApp уличили в шпионаже на ЦРУ и АНБ

Опубликовано 21.03.2021 в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль whatsapp
WhatsApp уличили в шпионаже на ЦРУ и АНБ

В Роскомнадзоре заподозрили, что WhatsApp занимается шпионажем. Эксперты из «Главного радиочастотного центра», которое входит в структуру ведомства, изучили возможные риски использования приложения. Они пришли к выводу, что согласно новому пользовательскому соглашению мессенджера, американские спецслужбы способны осуществлять слежку за людьми по всему миру.

При этом в Роскомнадзоре отметили, что с помощью данных WhatsApp, Facebook делает уникальный профиль человека с большим числом характеристик. Это позволяет не только прогнозировать его поведение, но и программировать самого гражданина, влияя на его триггеры.

***

Мне кажется, надо запретить чиновникам роскомнадзора смотреть фантастические фильмы - ведь как новый фильм появляется, так и у РКН созревают новации...

Оставим за скобками вопрос, зачем бы американским спецслужбам следить за мной и еще 145 миллионами российских граждан. Вспоминаю, допустим, прошедший день. Чего бы там такого могло быть, интересного для АНБ или ЦРУ? Даже постельная сцена, думаю, не впечатлит коллег Джеймса Бонда - я кино смотрел, мне так не взойти...

Давайте честно - перед пользователем Рунета стоит дилемма: либо за тобой в вацапе будет следить ЦРУ, либо в каком-нибудь Яндекс-мессенджере - родная ФСБ, а также МВД, СКР, ФСИН, налоговая и частные компании, имеющие достаточно наличных средств.

И что об этом думает рядовой гражданин? А думает он, что в США он не был и не собирается, на национальную оборону не работает, и секретов у него от американской военщины нет и взяться им неоткуда. Но совсем другое дело - отечественные пинкертоны, от этих вообще лучше все скрывать, даже, если получится, сам факт твоего существования на свете. И даже по одному этому факту к тебе могут возникнуть претензии. Не так живешь, не так...

Нет, если бы я был президент или его помощник, или хотя бы уборщицей в кремле - тогда конечно, никаких мне тогда иностранных мессенджеров и прочих приблудов. Хотя, если вдуматься, весь Рунет на иногстранной базе, а телефоны все без исключения производятся за границей.

Может, почтовых голубей разводить, а? 

Я понимаю, сказали бы наши умельцы отключать Твиттер, вот, мол, мы создали мессенджер - очень хороший, с тройным четверным шифрованием, и даже сами его взломать не можем. Пользуйтесь!

Но ведь не говорят, и не создают ничего, естественно. Только грозятся приравнять просмотр Фейсбука к государственной измене.

Может, еще и HTTP отменить, а?

А.Б.



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