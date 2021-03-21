Как же так армянам продали истребители Су-30СМ без ракет?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что Армения закупила у России истребители Су-30СМ без ракет. Об этом политик заявил на встрече с жителями Арагацотнской области страны. Ранее бывший начальник службы военного контроля минобороны Армении Мовсес Акопян заявил, что приобретенные у России истребители Су-30СМ не были оснащены боеприпасами, так как Россия не продает другой стране ракеты "воздух-воздух" дальностью 130 километров.

"Нам говорят: почему вы купили самолет? Да, мы купили самолет, он был доставлен в мае и да, мы не успели купить ракеты до войны. Купили бы вы самолеты, чтобы мы успели купить ракеты. Почему у 26-летнего государства не было истребительной авиации?…" — сказал Пашинян.

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Прошлогодняя война в Карабахе нанесла сильный удар и по репутации российского оборонно-промышленного комплекса, и по российским вооруженным силам. По существу, Армения, которая воспринимается как форпост российской политики в Закавказье, и вооружена российским оружием, оказалась практически небоеспособной перед хорошо подготовленной армией Азербайджана и стоящими за его спиной турецкими геополитическими интересами.

Теперь выясняется потихоньку, что армянский сателлит оказался не таким уж последовательным проводником российских интересов. Армянское руководство, по каким-то своим соображениям, может корыстным, а может и каким-то еще, делает собственные глупости, а потом сваливает вину на Москву.

Очень конкетный пример - триумф турецкого беспилотника "Байтрактар", практически переломившего ситуацию на фронте.

Российские системы ПВО и российская авиации оказались бессильны перед этой простой, в общем-то, штукой.

Теперь же выясняются подробности: истребители Су-30СМ оказались без ракет. То ли сэкономили, то ли не сообразили. Как в фильме "Начальник Чукотки", где ампериканский концессионер продает чукчам грамофонную трубу без граммофона.

Какие еще сюрпризы подготовили нам наши армянские союзники? Ну и наши специалисты по ВТС с зарубежными странами, разумеется.

Или это успех недружественных нам зарубежных спецслужб? Но тогда куда смотрели наши доблестные рыцари плаща, кинжала и трусов Навального?

Не секрет же, что все сделки по ВТС курируют спецслужбы с обеих сторон, а санкцию на такую крупную сделку дают первые лица государства. Ну, с Пашиняном все ясно, ему даже доверить козу пасти было бы опрометчивым шагом - святой человек. Но а с нашей-то стороны - гений всех народов, мало того, что 20 лет беспорочной службы в логове самого себя, так еще и суперагент 00 из дрезденской резидентуры... Профильный специалист. Не знает страха, не знает упрека - вообще ничего не знает?

Вот даже интересно, а у нас-то они на боевом дежурстве с ракетами? Или так, по-армянски?..

А.Б.