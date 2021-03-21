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Московский листок

Пандемия и локдаун сыграли примерно ту же роль, что и Первая мировая война

Опубликовано 21.03.2021 автором Борис Кагарлицкий в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Пандемия и локдаун сыграли примерно ту же роль, что и Первая мировая война

Нежелание западных политиков смягчать ограничения локдауна уже приводят к массовым протестам. Конечно, ковид является прекрасным поводом для легального блокирования любой общественной деятельности. В этом смысле между Западной Европой и Россией разница лишь в том, что у нас почему-то вирусные ограничения распространяются только на оппозицию, тогда как в других странах власть, вводя их, сама же вынуждена их соблюдать. Это явное неудобство (подозреваю, что европейские коллеги тут тайно завидуют Путину), но правовое государство, складывавшееся столетиями, так просто не демонтируешь. 

Однако маниакальное упорство, с которым на Западе вводят всё новые ограничения, не может быть объяснено только страхом перед протестами (тем более, что они всё равно происходят). Казалось бы, понятно, что локдаун в его нынешней форме неэффективен, не обеспечивает победы над эпидемией, а проблемы, порождаемые необходимостью содержать миллионов людей под замком, даже в чисто медицинском плане многократно перевешивают выгоды (в конце концов, массовое и резкое снижение иммунитета, неминуемо порождаемое такими мерами, само является угрозой для здоровья нации, причем более масштабной, чем пандемия). Напрашивается вывод, что выход из карантина чреват какими-то угрозами, настолько масштабными, что по сравнению с ними издержки бесконечно продлеваемого локдауна кажутся незначительными. 

Что же это за угрозы? Судя по всему правящие круги во всем мире прекрасно понимают, насколько глубоким является экономический кризис. После прекращения локдауна множество бизнесов и рабочих мест, сейчас замороженных, будет безвозвратно потеряно. А на пособия по безработице и бедности придется суммарно выделять почти столько же, сколько сейчас на поддержку людей, сидящих дома (хотя структура и распределение пособий в масштабах общества, конечно, изменится). Угроза краха финансовых рынков никуда не делась. Кризис начался ещё до эпидемии и ковид в известном смысле оказался спасительным — он позволил заморозить ситуацию. 

Выход из локдауна будет означать не только переход экономического кризиса в открытую форму, но и необходимость системных реформ, к которым нынешние неолиберальные элиты нигде в мире не готовы. По сути дела пандемия и локдаун сыграли примерно ту же роль, что и Первая мировая война, которую тоже начали, пытаясь найти выход из экономических противоречий и спастись от надвигающегося мирового кризиса, чреватого революционными потрясениями. Хотели таким способом сохранить старый порядок (не ожидая, конечно, что война окажется столь длительной и кровавой). В итоге получили целое столетие потрясений — войн, кризисов и революций. 

На наше счастье, в XXI веке обошлось без массового смертоубийства. Миллионы людей не поставили под ружье, а всего лишь заперли по домам. Но меры, принимаемые для борьбы с ковидом, подозрительно напоминают «военный социализм», восторжествовавший в Европе 1914 года. А новая волна социальных выступлений уже поднимается.



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