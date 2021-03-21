Вот и в Пензе губернатора "повязали"

В Пензенской области задержали губернатора региона Ивана Белозерцева, стало известно РЕН ТВ. До задержания у чиновника и его сыновей провели обыски. По информации телеканала, речь может идти о расследовании уголовного дела о превышении должностных полномочий. Пока по не подтвержденным данным, Белозерцев мог быть причастен к заключению госконтрактов с компаниями, которым он покровительствовал.

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