Вот и в Пензе губернатора "повязали"

В Пензенской области задержали губернатора региона Ивана Белозерцева, стало известно РЕН ТВ. До задержания у чиновника и его сыновей провели обыски. По информации телеканала, речь может идти о расследовании уголовного дела о превышении должностных полномочий. Пока по не подтвержденным данным, Белозерцев мог быть причастен к заключению госконтрактов с компаниями, которым он покровительствовал.
Мы ного писали о художествах губернатора Белозерцева и его администрации.
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У ФОРУМа.мск есть корреспонденты в Пензе, а пезенская организация ОКП одна из самых сильных, так что в самом ближайшем времени ждем подробного репортажа о сути происходящего. Следите за публикациями.
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возьмут написал 21.03.2021 12:08
KVV написал 21.03.2021 12:01
"Мы ного писали"!!!
И не надо мне говорить, что главное -суть поста, а не ошибки в тексте. Якобы их ищут враги. Так не давайте врагам повода. Трудно, что-ли прочитать? Всего 7 строк. Это - неуважение к читателям.
А по существу поста - конечно он актуален.