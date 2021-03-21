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Московский листок

Нос и Сталин

Опубликовано 21.03.2021 автором Ольга Костина в разделе комментариев 0

кино москва костина
Нос и Сталин

Верная принципу «смотреть сразу, как вышло», пошла в субботу на утренний сеанс в любимый «5 звезд на Новокузнецкой» на мультфильм «Нос, или Заговор «не таких» Андрея Хржановского. Если вдруг кто не в курсе, Хржановский - живой классик. 81-летний автор почти тридцати великолепных мультфильмов (гляньте, к примеру, роскошный "Королевский бутерброд" или чудесную"Осень", оживившую рисунки Пушкина), лауреат всех возможных мультипликационных премий - и наших, и ненаших, он продолжает очень круто работать. Хржановский узнаваем: всегда изысканный, неожиданный, остроумный, тонкий. В общем, новый мультфильм надо было посмотреть по-любому.

 

Да, очень интересная работа получилась. Только вот в кино бы я точно не рекомендовала это смотреть. Дома, вечерком, желательно одному и желательно выпивать чего-нибудь в процессе. Лучше виски. Потому что странно и сложно поначалу, ужасно смешно в середине и ужасно жутко в конце.

 

Три времени — гоголевское, сталинское и сегодняшнее. История майора Ковалева, опера «Нос» Дмитрия Шостаковича плюс мейерхольдовские эксперименты, булгаковская чертовщина, Сталин с Молотовым, Ворошиловым, Кагановичем и пр., и современный самолет с узнаваемыми пассажирами и разнообразными фильмами на экранах спинок впередистоящих кресел: полет долгий, каждый развлекает себя, как хочет.

 

Смотрела и думала, что общее для всего мультипликационного искусства слово "анимация" точнейшим образом отражает то, что происходит в новом мультфильме. Здесь, к примеру, оживают герои "Сватовства майора": майор Ковалев, оказывается и есть тот самый майор, который подкручивает ус, стоя в дверях на картине Федотова, а купеческая дочка рвется от него прочь не потому, что стесняется, а потому что есть претендент покруче, чином повыше - Нос Ковалева! Оживают репинские бурлаки (они теперь впряжены не в баржу), юродивый из "Боярыни Морозовой", пионеры и колхозники с советских фотографий, бюст Ленина, и т.д., и т.п. Двигаются, корчат рожи, поют, хнычут, возмущаются, восхищаются...

 

Всё это происходит, как вы понимаете, не только для того, чтобы показать достижения современной мультипликации и мастерство автора. Кстати, авторы истории, кроме Гоголя, - сам Хржановский и известный прозаик Юрий Арабов.

 

На мой взгляд главная идея такова: собственный взгляд на искусство и жизнь — непозволительная роскошь; изволь быть как все, иначе расстреляем. Или как-нибудь по-другому уничтожим. Оформлена эта идея, повторюсь, невероятно изобретательно, просто супер. И очень страшно.

 

В общем, смотреть надо. Но рекомендации мои учтите.



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