Задержание пензенского губернатора Белозерцева

Аспекты внутренние и внешние

Субботним вечером 20 марта в Пензе проводились следственные действия уряда крупных чиновников, членов их семей, бизнесменов. Практически мгновенно фото захода следственной группы в здание Областного правительства (известного как Желтый дом) облетело местные группы в соцсетях. А ближе к ночи появилась информации о задержании старшего сына губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. К утру стало известно о задержании самого губернатора и, некоторых других чиновников и представителей бизнеса. Позже она была повторена федеральными информагентствами.

Вот и в Пензе губернатора "повязали" (как мы и обещали, подробно от товарищей из Пензы)

Битва фармацевтических кланов?

Пензенский губернатор, по их версии, был задержан в рамках дела о превышении должностных полномочий, по подозрению в получении взятки (РБК:

https://www.rbc.ru/society/21/03/2021/6056fc199a794784a03d593b?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop. ) .

В ходе обысков у Ивана Белозерцева обнаружено 420 млн. рублей денежных средств и незарегистрированное оружие.

Одновременно задержали главу фармацевтической группы «Биотэк» Бориса Шпигеля. Более известного широкой публике как бывший тесть певца Баскова. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн. рублей.

Взятки передавались за предоставление группе компаний «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приёмке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счёт бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области.(телеграм-канал Незагырь (https://t.me/russica2)..

Именно махинации на лекарствах в разгар пандемии и вызвали, судя по всему, бурю гнева, которая смела и губернатора Белозерцева и непотопляемого дотоле фармацевтического магната.

Так что одна из версий произошедшего с губернатором - битва акул фармбизнеса за рынки, а уж нашего Ваню водоворотом попутно засосало.

Но засосало серьезно. Операция, чувствуется, продумывалась тщательно. В частности, сейчас выглядит неслучайной передвижение начальника местного УМВД Щеткина в Ставрополье и назанчение на его место - из Алтая - уроженца Пензы Гаврилина.

Всё назревало…

Хотя еще летом прошлого года, казалось, что жизнь у Белозерцева удалась. Пензенская область с ее долей в ВВП менее чем 1% мало интересна в центре. Главное относительная стабильность, видимость которой создавал еще прошлый губернатор Бочкарев и на нагнанной им волне продолжал создавать Белозерцев. Ему даже простились такие откровенные провалы, вроде межнационального конфликта с жертвами в крупном селе Чемодановке в позапрошлом году. Пусть будет - решили в Кремле. Президент наплел что-то насчет «морального права» Ивана Белозерцева на второй срок и благословил. После этого, понятно, переизбрание Белозерцева на второй срок было дело решенным. И его переизбрали в сентябре прошлого года.

Правда, умные люди предупреждали его - не зарывайся, уйди сам, чего тебе еще надо? Делали предупреждения - в виде предвыборного визита съемочной группы РЕН ТВ, в перерыве между репортажами о тайнах разведки с Анной Чапман и о заговорах рептилоидов, отснявших «компромат» на действующего губернатора. Компромат хиленький. Но это было предупреждение, которому Иван Белозерцев внять не захотел. Не насторожило его и то, что с Нового года появилось дюжина местных анонимных телеграмм-каналов, только и занимавшихся вываливанием «компроматов» на него и его окружение. Более того он совершал ошибку за ошибкой, работая в информпространстве, в частности сняв с довольствия «цепного пса режима» одиозного информационного киллера местного розлива Тузова, немедленно залаявшего в его сторону. Все назревало. Но Иван Александрович благодушествовал.

Семья и потеря связи с действительностью

Главным образом, надо полагать из-за потери связи с действительностью. Губернатор недавно обрушился на директора местного фонда капремонта с требованиями пояснить откуда взялись такие задранные тарифы. На то та невозмутимо ответила, что согласно подписанному вами распоряжению. Он просто прекратил вникать в происходящее, и так все хорошо. Кроме того некогда скромный, вежливый, внимательный и угодливый военкоматчик по кличке «Ванька Чего Изволите» возомнил себя натурально хозяином Земли Пензенской. Что вылилось в совсем непристойные вещи - вроде уголовного преследование по надуманному обвинению активиста ОКП Альберта Герасимова, реальной причиной которого стала надпись на заборе губернаторского коттеджа. http://alter-pnz.ru/spasti-ryadovogo-gerasimova-presleduemyy-aktivist-nadeetsya-na-doznavatelya-spasatelya/

Другой аспект - давление семьи. Два сына Белозерцева - Саша и Даня оказались, подобно детям многих чиновников, оказались весьма способными и удачливыми бизнесменами. Более того, старший во многом стал подменять на теневой стороне папеньку. Эксперты прямо заявляли, что бизнесу, желающему работать в Пензенской области и чиновникам, желающим сделать свою карьеру надо договариваться с Белозерцевым. Только не с Иваном Александровичем, а с Александром Ивановичем. Разумеется, деток не устраивало то, что папа так ранг срулит от больших дел в какой-нибудь Совет Федерации. Теперь папа с сыном пошли по одному этапу, лишний раз подтверждая, что всегда важно вовремя останавливаться.

Политика большая и политика местная

Еще один аспект задержания Белозерцева - как ни странно, большая российская политика, несмотря на малую значимость самой Пензенской области. Иван Белозерцев однозначно считался человеком Володина. Именно он, как полагают, и сыграл решающую роль в решении президента оставить эту серость на второй срок в пензенском захолустье. И теперь падение Белозерцева рассматривается как результат удачных аппаратных ходов соперника Володина в руководстве партии власти - Турчака. Это первая выигранная стычка, а дальше будет интереснее.

Для самих жителей Пензенской области сейчас наиболее интересно, кто заступит на смену. Понятно, что при любом исходе в области будет новый губернатор и в сентябре ей предстоят не только выборы в Госдуму, но и внеочередные выборы губернатора. Но кто будет и.о. (и, соответственно, с большой степенью вероятности, полноценным преемником)? Естественным выглядит кандидатура вице-губернатора Ларисы Рябихиной. В ее пользу говорит и то, что в последнее время, она была в неявной фронде губернатору и даже попала в явственную опалу, не появляясь на заседаниях. Однако, накануне в Пензу прибыл и сенатор от области - Олег Мельниченко, бывший член КПРФ, затем сделавший себе карьеру в областном правительстве, затем в аппарате Поволжского полпреда президента, а ныне ставшим политиком федерального уровня. Его сватают в губернаторы со времен оставки предыдущего - Бочкареа, т.е. с 2015 года. Но он доселе никаких губернаторских амбиций вовсе не проявлял. Ждем.

Источник фото - пензенские телеграмм-каналы без указания авторства

