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Московский листок

Выселить немедленно! Без предоставления другого жилья

Опубликовано 21.03.2021 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

суд закон
Выселить немедленно! Без предоставления другого жилья

18 марта 2021 года Мосгорсуд подтвердил решение суда первой инстанции — Наталья Тугаева подлежит выселению из дома 9 по 9-й улице Соколиной Горы (бывшее общежитие завода «Салют») без предоставления другого жилья (как того потребовал департамент городского имущества). Присутствовавший представитель прокуратуры поддержал выселение. Напоминаем, ранее, 15 февраля, делегация жильцов и московских коммунистов посетила Генеральную прокуратуру. Была назначена встреча, которая состоялась 18 февраля в городской прокуратуре Москвы. Сотрудники прокуратуры обещали помочь жильцам в отстаивании их (жильцов) интересов. Обещали и помогли. Ничего не скажешь.

Как мы уже писали, дирекция «Салюта» будущих жильцов 9-го дома по 9-й улице Соколиной Горы собирала по всей стране. Тогда они были очень нужны для производства. А потом эти люди стали просто отягощением нужной городским чиновникам жилплощади. От них требовали убираться вон, им отключали свет и воду. После целой серии акций протеста (включивших разведение костра перед управой, участие в двухнедельном лагере перед мэрией) большая часть авиастроителей была расселена из общежития в квартиры. Однако пять семей как-то пролетело. 

Почему? Автор материала не знает. Он предполагает, что чиновники решили – раз уж мы не сумели украсть жильё у всех - украдем у нескольких. В любом случае, последним жильцам сначала предлагали смотровые талоны на жильё, явно негодное для проживания, ну а потом про них просто забыли. Теперь же чиновники начали уверять, что их права на жильё, имевшие место в 2012-14 годах, нынче куда-то делись. Суд поддержал святую забывчивость чиновников. Причём, в конце судейского опуса стояла приписка к немедленному исполнению. Право на обжалование? А зачем? Нефиг всяким авиастроителям время тянуть. У чиновников бизнессхема простаивает. Благодаря общественному протесту, обращениям депутатов Мосгордумы (Елены Янчук, Николая Зубрилина) на настоящий момент 3 семьи еще не выселены. Но вот первое из решений проштампелевано судом второй инстанции. 

Помимо сговорчивой фемиды применялись отключения света, воды и отопления. Жители при поддержке московских коммунистов (ОКП, РКРП, РМП-Москва, Рабочий компас, Рабочий контроль, КПРФ, РРП) и Движения Общежитий Москвы коллективно шли в управу или префектуру. После этого что-нибудь обычно включали, потом вырубали обратно. В период зимнего похолодания общежитие вступило вообще без отопления и света (Москва, 21-й век). В текущую февральскую неделю электричество дали. В итоге люди смогли немножко обогреть свое жильё. Впрочем, замерзшая к тому времени канализация, естественно, снова не заработала (Напоминаю, время и место действия - Москва, 21 век). 

А ещё эти люди, живущие в этом доме, делают для нашей страны реактивные самолеты.



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