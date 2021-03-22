Готовится работать за десятерых: если сокращения продолжатся, как раз останутся единицы

Руководство Благовещенского арматурного завода все никак не может успокоиться и оставить в покое независимую профсоюзную первичку МПРА на предприятии. Еще бы, ведь буквально недавно председатель профсоюза Виктор Арефьев дал интервью местному журналисту, в котором рассказал о ситуации на заводе, а также выразил опасение, что "эффективные" управленцы своими действиями подводят предприятие под нож.

Опасения Виктора не безосновательны: на заводе уже долгое время систематически нарушаются нормы охраны труда и техники безопасности, увеличилось количество бракованной продукции, а также постоянно проводятся сокращения персонала - скоро на предприятии просто некому будет работать!

Однако руководство БАЗа, видимо, так не считает и, очень обидевшись на товарища Арефьева, начало "рвать и метать".

Некто Александр Александрович Маслов, директор по производству АО "Благовещенский арматурный завод", поручил мастерам цехов, где работают члены профсоюзного комитета МПРА, провести беседы с профсоюзниками и дать работникам время до конца марта, чтобы выйти из независимого профсоюза. В противном случае к активистам будут применены различные санкции (какие именно, пока г-н Маслов, видимо, не придумал).

Похожая ситуация, когда руководство завода пытается расколоть профсоюз происходит уже не первый раз. Больше года назад был уволен профсоюзный активист Алексей Андреев, осенью 2020 подвели под сокращение Виктора Арефьева вместе со всем газовым участком, где он работал. Теперь же членов профсоюзного комитета заставляют выйти из МПРА.

Редакции очень хочется задать вопрос директору по производству г-ну Маслову:

- если товарищ Арефьев, по Вашему мнению, не прав, то зачем Вы, по сути, преследуете работников за профсоюзную деятельность? Может все-таки, Вам и остальному руководству предприятия есть что скрывать?

- Вы, видимо, так заняты, что решили не разговаривать лично с членами местного комитета, а перекинуть эту обязанность на мастеров, которым и так хватает своих проблем? Или Вам просто не хочется отвечать на неудобные вопросы, которые могут задавать работники?

Нет, возможно, г-н Маслов просто занят и усиленно трудится на благо родного завода. Может, кстати, готовится работать за десятерых, ведь если сокращения на предприятии продолжатся, как раз останутся единицы.

Правда ситуация и с сокращениями, и с давлением на профсоюзную первичку может измениться, если коллектив не будет сидеть, трястись и ждать, когда опять начнут предлагать подписывать увольнение по собственному, когда начнут депремировать, снижать зарплату и так далее. Работники БАЗа! Уже давно пора подключаться к профсоюзной борьбе, а не быть пассивными наблюдателями Сами по себе проблемы никуда не денутся, но солидаризировавшись на предприятии со своими коллегами можно добиться и улучшений условий труда, и отмены сокращений, и модернизации оборудования, и участии в управлении производством, чтобы впредь в принципе не доводить ваш завод до такого плачевного состояния.