Кремль решил лишить Путина девственности, но Байден отказался в этом участвовать

«Посол России в США позавидовал лаврам Терешковой и посему сообщил, что простые американцы завалили его письмами с извинениями за слова Байдена о том, что Путин убийца».

Это всё уже было, причём, относительно недавно.

4 года назад, в январе 2017 года, во время интервью журналист телеканала «Фокс ньюс» Билл О'Рейли спросил президента Трампа:

«— Вы уважаете Путина? - спросил

— Я уважаю его, но…

— Уважаете? За что?

— Я уважаю многих людей, то это не значит, что мы с ним найдем общий язык. Он лидер своей страны. Я бы сказал, что с Россией лучше ладить, чем не ладить. И если Россия помогает нам в борьбе против ИГИЛ, а это большая борьба, и в борьбе против исламского терроризма во всем мире, то это хорошо. Но найду ли я с ним общий язык? Понятия не имею.

— Но он еще и убийца. Путин — убийца.

— Убийц много. У нас полно убийц. Вы что же, считаете, что наша страна такая невинная.

— Я не знаю ни одного государственного лидера-убийцу.

— Так посмотрите на то, что мы сделали. Мы совершили много ошибок. Я с самого начала был против войны в Ираке.

— Но ошибки — не то же самое, что…

— Много ошибок, и погибло много людей. Вокруг полно убийц, поверьте мне».

Заметьте, Трамп не только никак не оспорил и, следовательно, согласился с тем, что путин убийца, но и согласился с тем, что путин уникальный убийца - таких убийц в мире больше нет.

Была ли характеристика путину - «убийца» - чем-то из ряда вон выходящим? Да наоборот - оценка путина, как порядочного человека, в мире и тогда была редкой, а то, что он убийца, мало у кого вызывало сомнения. Причём, у Кремля нет, и никогда не было доводов эту характеристику путина опровергать. Скажем, кого-нибудь в Кремле возмущало и возмущает, что в соседней Украине – стране с братским народом - путина считают убийцей практически все СМИ? И Кремль, в те годы давая скидки в торговле с Украиной и продавая ей военные материалы (те же двигатели для БТР), хоть от кого-то на Украине требовал прекратить называть путина убийцей?

А в случае с Трампом, вместо того, чтобы радостно вздохнуть с надеждой на будущие «ништяки» от Трампа, из кремлёвской будки вылез пресс-секретарь путина Песков и потребовал извинений от… Билл О'Рейли. Блин, ни малейшего понимания, что это было интервью не Билла, а Дональда! Билл только наводил своими вопросами на ответы, но отвечал-то Трамп! Это он назвал путина убийцей! Это у Трампа нужно требовать извинений, а не у журналиста.

Чего хотели в Кремле добиться этим выступлением Пескова, так и не стало известным, но Кремль добился безусловного привлечения внимания к тому, что и в глазах свежеизбранного президента США Трампа, путин является не кем-то уважаемым, а преступником (убийцей), с которым Трампу придётся иметь дело только во имя высших американских целей.

А теперь, как говаривал Черномырдин, «никогда такого не было и вот опять!»: «В интервью ABC Байден заявил, что считает Владимира Путина убийцей. На что тот ответил детской поговоркой и пожелал 78-летнему политику здоровья». Мало этого: «Российский президент вызвал своего визави на дебаты в результате самого громкого дипломатического скандала недели». Ну, громким это скандал был только в прокремлёвских СМИ, для остального мира (особенно после дела с Навальным) это было всё равно, что скандалить от утверждения Байдена, что дважды два равно четырём. Соответственно: «Белый дом не принял приглашение Кремля о споре в прямом эфире», - типа «ты это что удумал, клоп? С кем себя ровняешь?!».

Для американских президентов дебаты – это естественно и обязательно, особенно, когда речь идёт о дебатах с кандидатом в президенты США, - в этих дебатах граждане США узнают, кто из кандидатов лучше. Ну, а что граждане США узнают, посмотрев на дебаты своего президента с этим ничтожеством, которое даже в своей стране не то, что дебатировать боится со своими политическими противниками и кандидатами в президенты, но даже назвать боится имя главного своего противника!

Вспомните, ни Ельцин, ни Медведев, ни Путин не участвовали в политических дебатах ни с кем! И никогда!! Даже с таким фуфлом, каким являются те же Зюганов или думский клоун Жирик. А тут вдруг Кремль решил лишить путина девственности в этом вопросе? Да ещё и с соперником, который является профессионалом в подобных дебатах??

Уверен, что такой наглый вызов был возможен только потому, что на 110% было понятно, что Байден не будет позорить себя дебатами с ничтожеством и убийцей.

Но мысль о дебатах путина – хороша! Однако, прежде чем соваться с дебатами в Белый дом, путину сначала надо потренироваться на дебатах с Навальным. Навальный лишит путина дебатной девственности самым извращённым способом. После Навального путину уже никакие дебаты не будут страшны.

По теме всё.

Тем не менее, надо сказать безо всякой связи с этим «скандалом», что взаимоотношения Кремля со США явно изменились, причём, в пользу Кремля.

Трамп был реальным президентом, и заметим, что при Трампе та закулиса США, которая считает своими холуями нынешних хозяев Кремля, не наглела. При Трампе (реальном руководителе США) Кремль боялся творить такой беспредел, как он сегодня творит и с Навальным, и с остальной реальной оппозицией.

А Байден уж явно является холуем правящей закулисы США, и получается, что по факту того, что Кремль начал творить внутри России (что ему разрешает творить США), позиция Кремля в США явно окрепла.

И это не радует даже на фоне смешного от своей придурковатости вызова Байдена на дебаты.