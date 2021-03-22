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Московский листок

Европе не нужен "Спутник V"

Опубликовано 22.03.2021 в разделе комментариев 1

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Европе не нужен "Спутник V"

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европе не понадобится российская вакцина от коронавируса "Спутник V", так как в рамках объединения уже одобрены четыре других препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета.

"Поскольку мы – континент, где больше всего одобренных медицинским регулятором вакцин – четыре, и мы ведем в сфере их производства, нам будет абсолютно не нужен "Спутник V"... и другие препараты. Необходимо, чтобы эти вакцины производились массово и массово же применялись", - заявил Бретон в эфире телеканала TF1.

***

По-моему, все ясно: дело не в том, что "Спутник V" какая-то особенно плохая вакцина - нет, не хуже других, а может и лучше. Но в России так и не смогли наладить достаточного ее производства даже для внутреннего потребления, а организовывать серийное производства вакцин силами ЕС выгодно с другими препаратами, вероятно, более простыми по технологии.

Вот график вакцинации по странам мира.

Как видим, по числу вакцинированных Россия где-то на 14-м месте, с весьма скромными числами привитых. Об этой проблеме я писал еще летом - мало первыми изобрести вакцину, важно наладить ее массовое производство, иначе она останется в числе выдающихся достижений, которые не пригодились.

"Касаемо "Спутника V": у россиян проблемы с производством, и если им будет нужна помощь, поговорим об этом во втором полугодии", - сказал еврокомиссар. Сказал правду, увы...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
3авидонов Никос написал 22.03.2021 02:18
А кто доказал, что Спутник-Виктория вообще помогает? Кто? Возможно это вообще просто кипяченная вода.
На России вообще производятся нормальные лекарства? А?
Назовите хоть одно нормальное лекарство российского производства!
Нету!!!
А все эти вытяжки из голов крупно-рогатого скота - это туфта! А ведь десятки медицинских институтов тратили годы-десятилетия на разработки всякой липы!
Вспомните сколько загубленно на России известных людей всякими лекарствами на основе стволовых клеток и подобной фуеты!
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