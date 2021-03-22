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Московский листок

Врач должен сидеть в тюрьме?

Опубликовано 22.03.2021 автором Марина Литвинович, член ОНК в разделе комментариев 0

суд закон арест
Врач должен сидеть в тюрьме?

На этой неделе, 18 марта, мы были ещё и в СИЗО Матросская тишина. Там мы видели много людей.

Видели Саида Джумаева, это парень, который стал звездой ютуба после своей драки с полицией на митинге. Он уже освоился. Читает книги: Пикуля, Дэна Брауна. В камере у него нет ни телевизора, ни холодильника. Рассказал нам про питание: говорит, на обед - перловка с подливкой, суп пустой, во всех блюдах все время капуста. Говорит, что ему многие пишут письма.

Кирилл А. рассказал о том как проходят обысковые мероприятия в камерах. Эта какая-то новая практика, первый раз о таком методе слышу.

Роман И. Ему 44 года. Ходит с помощью ходунков, сам не может. Сидел 5 раз, страдает целым букетом заболеваний, руки чёрные от наркотиков. И в целом должен быть освобождён по имеющемуся заболеванию, но врачи, по его словам, не ставят диагноз. Он поразил меня, когда мы спросили, есть ли у него передачки.

- Да, - говорит - родители мне передают, поддерживают...

Представляете? Мужику 44 года, 5 ходок, наркоман - а его мама с папой поддерживают, не бросают! Сколько им лет, родителям его? Вот настоящая любовь...

Это я к чему? Не бросайте своих родных. Вспоминайте Романа и его родителей.

Ещё в Матросске мы посетили Тараса Ашиткова - врача эмбриолога, проходящему по делу о «продаже младенцев». Я писала уже об этом деле, они до сих пор сидят, хотя речь там идёт о суррогатном материнстве, которым многие теперь пользуются. Высокий профессионал, Тарас уже больше года сидит в СИЗО.

Он вышел к нам в профессиональной одежде доктора, такой, как на фото. Мы удивились.

- Я же врач, хочу ходить во врачебной одежде даже здесь.

Молодец.

Сейчас у Тараса в камере нет ни холодильника, ни телевизора. Продукты гниют. Зачем он год сидит в СИЗО - непонятно.



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