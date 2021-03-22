Президент действует точно как Зюганов, а может Зюганов как президент

Президент настолько обеспокоился результатами предстоящих выборов в Госдуму, что принимает меры, которые ну никак не соответствуют демократическому государству. По согласованию с президентом 13 - го марта ФСБ и полиция устроили шабаш в гостинице "Измайлово", где собрались муниципальные депутаты на форум "Объединённые демократы". Задержали 200 человек иначе говоря всех кто принимал участи в этом форуме. Можно сказать, что этот шабаш похож на шабаш "гестапо". Ну что могут муниципальные депутаты? Возможно Бортников советовался с президентом по поводу предстоящей операции. Пришли к тому, можно заявить о том, что они нарушили санитарно - эпидемиологические требования. А разве 18 - го марта в Лужниках не нарушили эти же требования вместе с президентом? Вас статья конституции о равенстве перед законом всех не касается? И так во всех делах. Сколько же можно терпеть?

И. Шувалов, А.Силуанов и другие взяли триллионы на развитие, но итогов нет. Уровень инноваций за последние годы не вырос, а даже снизился и находится на уровне 10 -летней давности - говорит экономист Ю.Пронько. Инновации должны принести хоть какое - то облегчение народу, однако наоборот стаёт ещё хуже и тяжелее.

А воровство бюджетных средств не уменьшается, а наоборот растёт. МВД задерживает сразу одиннадцать бывших глав региональных энергосбытовых компаний за хищение 10 миллиардов рублей у производителей электроэнергии. Что им не хватало? Зарплата на уровне министров, а это позволяет жить не заглядывая в кошелёк. Вот часто заходит разговор о патриотизме. Он воспитывается только на примере. Вот эти 11 чиновников и брали пример с кремлёвских и правительственных чиновников и олигархов, о которых вообще не говорят. Они живут как будто в другой стране, но деньги миллиардами вывозят из России. Почему бы с них не взять пример?

Семь лет борьбы за деофшоризацию так и не смогли остановить поток вывода капитала. Разговаривая с олигархами, президент просил вкладывать средства в экономику России. Но ведь это не в первый раз. Президент даже несколько раз объявлял амнистию. Значит надо принимать другие меры. Президент действует точно как Зюганов, а может Зюганов как президент. Санкции на агробизнес накладываются всё чаще и чаще. А где брать семенной материал? Если США закроет этот канал, что будем делать?

Президенту ничего не остаётся как либо уйти, либо остаться в Кремле пока не вынесут вперёд ногами, окружив Кремль войсками армии. Сейчас президент меняет генералитет в силовых структурах. Например, уволил начальника Чеченской полиции и заместителя прокурора Московской области и некоторых других. И что это даст? Пример. Президент назначил заместителем директора ФСБ генерал - полковника, который оказался связан с несколькими преступными группами. Родная контора президента и такой провал, а что творится в отдалённых районах на вех уровнях власти? Выход один уйти пока не ушли.

Президент ищет различные площадки, чтобы хоть как - то приблизить избирателей, не вступая с ними в полемику. И разовый случай представился. В Лужниках состоялся концерт. Пришли в основном молодёжь, что соответствует политики президента. И он воспользовался этим моментом выступил с краткой, но значимой для безграмотных речью. Возможно он сам дал команду министру культуры организовать сборище. Ему на таком мероприятии не будут задавать вопросов, поэтому он говорит что хочет сказать и не важно правда это или ложь. Главное, что это прозвучало из уст президента. "В 20 -тые годы прошлого века большевики, формируя Советский Союз по каким - то причинам, по непонятным до сих пор, предали значительные территории, геополитические пространства в адрес квазигосударственных образований, а потом развалившись сами, развалив свою страну, привели к тому, что Россия утратила колоссальные территории и геополитические пространства". Речь прямо скажем не президентская. Набор слов, которые расстановлены не очень удачно. Причины президенту не понятны, а мне понятны. Если бы Сталин не организовал республики по национальному признаку то не известно кто бы выиграл войну. Каждая республика имела свои вооружённые силы, хотя все они считались армией Советского Союза. Сталин обращал внимание на развитие республик и их руководство поддерживало Сталина. Там ведь была почти полная безграмотность и нищета. Да были трудности, но Сталин не воровал и не разрешал другим воровать. А что сейчас? Народ бандитское руководство превратило в рабов. Всё стало за деньги, которых у народа нет. Именно поэтому преступность по сравнению с Союзом возросла в десятки раз. Убийства, похищение людей, насилие, воровство и даже политикой государства стало нормой. То что осталось нынешняя власть не может сохранить. По границам Советского Союза большинство стран были дружественными к нам. А что сейчас?

Президент думаю не забывает почему он именно президент Российской Федерации. Потому что плохой Союз оставил России ядерное оружие. Не было бы его, не было бы В.Путина. Вы живёте и царствуете потому что был Советский Союз.

Если бы нынешняя власть смогла не растаскивать экономику Союза, а развивать дальше, то все бы бывшие республики Союза пришли бы к нам и стоя на коленях просили о присоединении. Всегда экономика решала проблемы. Когда пришёл предатель и разрешил создавать кооперативы именно через них начали закрываться предприятия и всё оборудование вывозилось за границу в качестве лома. Рыночная экономика не способна развивать государство, а только набивать карманы друзей президента и воров.

И всё таки президент боится сентября. Уже несколько раз напоминал гражданам страны, что в США за вторжение в Конгресс 150 человек задержано и им грозит тюремное заключение до 25 лет. К чему это? А к тому что подобное может власть устроит и для нас, если народ потребует смены президента. Сколько можно издеваться над народом. Тридцать лет живём в нищете. В Союзе не было нищих, почему власть ведёт страну в капиталистическое прошлое.

Г.Зюганов говорит, что президент тянет с Посланием, придумывая чем бы ошарашить избирателей. Смысл точный. В.Кашин публикует в газете планы штаба на весну. Главный коммунист Москвы Н. Зубрилин конкретизирует. "20 марта в сквере с 12 до 15 часов пойдёт встреча депутатов от КПРФ с избирателями". А при чём здесь протестный штаб? "Её основными темами станут снижение уровня жизни граждан, репрессии в отношении коммунистов, красных депутатов, руководителей народных хозяйств". Читатель, смотрите что творят коммунисты. Они зажравшиеся на нищете народа будут рассказывать как живёт народ. Он это испытывает на собственной шкуре. А где они видели "красных" депутатов? В Москве они все жёлтые. Штаб состоялся под руководством В.Кашина, однако на встречу он не пришёл. Я удивляюсь наглости депутатов фракции КПРФ. Всё что они планируют должна делать нищета, а они только и способны на возложение цветов, возможно купленных за бюджетные деньги. Люди добрые, не забывайте о выборах.