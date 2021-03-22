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Московский листок

Без смертьфона ты лишенец

Опубликовано 22.03.2021 в разделе комментариев 0

жкх жилье закон
Без смертьфона ты лишенец

С 1 апреля в электронный формат полностью переходит госуслуга «Предоставление информации и документов о зарегистрированных до 31 января 1998 года правах на объекты жилищного фонда».

Хорошо, удобно. Никуда даже ходить не нужно - в смартфоне тынц-тынц, и готово!

А если нету смартфона?

Ну, можно же планшетом, ноутбуком воспользоваться, стационарной рабочей станцией, наконец.

А если нету компьютера никакого? А если и интернета нет? И пользоваться не умеешь?

Ну, тогда никаких объектов недвижимости тебе не положено, лишенец. Поражение в правах тебе!

Неважно, не умеешь, пальцы у тебя не двигаются или слепой, как крот - не обладаешь достаточными навыками пользователя сети - обязательно тебя объегорят, и будешь на старости лет милостыню просить возле мусорного бака, где и ночуешь. Или того хуже - отправят в "дом престарелых" барачного типа куда-нибудь в Пензенскую губернию, где потом сгоришь по пьянке с такими же горемыками. И смертьфон тебе не поможет...

Раньше мог хоть бумагой какой прикрыться - вот она, с печатью! А теперь что? Учетная запись и файл на флешке? Ну так ты и слов таких не знаешь...

А.Б.



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