Только дебил будет складывать миллионы рублей пачками дома, как будто он хранит соленые огурцы

Арест пензенского губернатора Ивана Белозерцева — очередное проявление политического кризиса, набирающего обороты. То, что губернатор берет взятки и ворует, было прекрасно известно уже тогда, когда федеральный центр и «Единая Россия» выдвигали его на очередной срок.

Наглая фальсификация результатов выборов тоже ни для кого не секрет. Тем более, что подтасовка происходила не только в Пензе, она стала общей, нормальной и обязательной практикой во всех регионах, где проводилось голосование в 2020 году. Да, нынешняя история подтверждает расчеты тех, кто на основании экзит-полов доказывал, что результат Белозерцева в первом туре был в лучшем случае около 45% вместо нарисованных 78%, но разве не то же самое мы наблюдали в Архангельской области, на Камчатке, в Еврейской автономной области?

Возвращаясь к Пензенской области, надо отметить, что покорное согласие пензенских коммунистов, занявших второе место, но не решившихся на серьезные протесты, было немаловажным обстоятельством, способствовавшим сохранению позиций крайне непопулярного в области Белозерцева. Но по всей видимости лояльность местного руководства компартии находилась в контрасте с радикализацией партийных активистов и их союзников, из-за чего в феврале нынешнего года именно в Пензе развернулись наиболее агрессивные репрессии против левых. Волна арестов прокатилась среди активистов Левого Фронта и региональных депутатов от КПРФ.

Крушение Белозерцева, однако, вызвано совершенно иными причинами. Начнем с того, что губернатор не только не смог наладить отношения с местными силовиками, но и оказался с ними в конфликте, о чем в ТГ-каналах намекали уже в течение нескольких месяцев. Очевидно, глава региона надеялся на связи в Москве, но в столице-то идут свои разборки. Белозерцев и его бизнес-партнер Борис Шпигель считаются людьми, принадлежащими к кругу Вячеслава Володина, позиции которого в последнее время пошатнулись. Идущая во власти «война всех против всех» приводит к тому же, что и конфликты между мафиозными кланами — начинают с истребления второстепенных фигур, потом понемногу добираются до боссов.

Не исключено, что группировка Володина уже готовит ответные удары. Но независимо от того, кто побеждает в этой схватке, власть в целом проигрывает. Она необратимо утратила единство. А каждая перестановка и каждый арест в её высших эшелонах подтверждают правоту обвинений, выдвигаемых оппозицией.

Кстати, напомню, что Алексей Навальный примерно два года назад назвал пензенского губернатора дебилом. Виновность Белозерцева в плане коррупции пускай определяет суд. А вот насчет глупости и пошлости у нас уже есть все основания сделать окончательные выводы: только дебил будет складывать миллионы рублей пачками дома, как будто он хранит соленые огурцы и маринованные помидоры. Только дебил будет держать у себя незарегистрированное оружие, имея возможность в любой момент его без проблем легализовать. Только дебил будет покупать множество пар дорогущих часов с единственной целью демонстрировать их на встречах с другими дебилами.

Именно такие люди сейчас правят Россией.