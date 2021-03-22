Реальные зарплаты россиян в январе рухнули почти на треть

Реальные заработные платы россиян (с учетом инфляции) в январе 2021 года снизилась на 28,9% по сравнению с декабрем 2020, а в годовом выражении - выросли на 0,1%, сообщает Росстат.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе 2021 года составила 49 516 рублей.

В номинальном выражении средний уровень зарплат упал на 28,4% по сравнению с декабрем, а в годовом выражении увеличился на 5,3%. По предыдущим данным Росстата, реальные зарплаты россиян в 2020 году выросли на 2,5% в годовом выражении.