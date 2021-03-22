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Московский листок

Россиян предупредили о подорожании одежды и обуви

Опубликовано 22.03.2021 в разделе комментариев 1

кризис инфляция fashion одежда и обувь цены на хлопок
Россиян предупредили о подорожании одежды и обуви

Цены на одежду, обувь и аксессуары в России могут вырасти уже к летнему сезону на 20-30%, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Fashion-ритейлеров. Одна из причин - рост стоимости материалов: с начала этого года только цена хлопка увеличилась на 30–35%. Кроме того, у продавцов выросли издержки на логистику и фонд оплаты труда.

По словам руководителя трансформации в России Marc O’Polo AG Софии Кофманн, из-за роста цен на хлопок конечная цена товара может вырасти на 20-30%. С ней согласен основатель бренда Dorogobogato Семен Пименов. По его словам, цена на трикотаж уже выросла на 20-30%, на другие материалы – до 20%. Он отметил, что стоимость материалов привязана к курсу доллара, который постоянно меняется. "Во избежание кассового разрыва поставщики приподнимают закупочную цену на случай, если рубль снова начнет падать", - пояснил Пименов.

Индексацию цен потребители увидят уже летом, заметно могут подорожать коллекции российских брендов, прогнозирует София Кофманн. Основной массив брендов отшивал летнюю коллекцию прошлой осенью, в момент пиковых значений доллара и евро, напоминает Семен Пименов.

По словам заместителя гендиректора S.Oliver Shoes Ивана Шахина, выросли в цене и материалы из нефтепродуктов — примерно на 20%. В первую очередь речь идет о полиуретане, из которого производится, например, "экокожа", стельки и подошвы. Кроме того, рассказывает топ-менеджер, стоимость логистики из Азии с начала пандемии выросла в шесть раз.

В Минпромторге подтвердили, что с начала года хлопок подорожал на 30–35%. В министерстве объяснили это завышенными инфляционными ожиданиями на мировых рынках и ростом цен на все биржевые виды сырья.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
За околицей написал 22.03.2021 12:43
Да пущай дорожает, а то народ уж слишком зашопинговался. Правда, вот на детей траты возрастут и это прискорбно.
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