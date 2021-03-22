Губернатор Белозерцев продолжает руководить Пензенской губернией

Президент Владимир Путин может отстранить губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия, но на данный момент указа нет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

То есть на данный момент указа нет - оно понятно, президент в тайге клюкву кушает, и представительный мужчина с иъятым полумиллиардом рублей формально продолжает руководить Пензенской областью. И презиент ему покамест доверяет... Может, например, издать указ о выходе Великой Буртасии из состава РФ, о признании буртасского языка единственным государственным зыком и потребовать ведения судопроизводства именно на нем.

Фишка в том, что от средневековой Буртасии вообще не осталось ничего, кроме нескольких упоминаний в источниках, так что языковая проблема станет сразу нерешаемой.

Но уж потребовать организации для себя рабочего места в камере СИЗО он точно может. И пусть АТС-2 тянут прямо к тюремной параше: "Алё, это губернатор Белозерцев, мне генерального прокурора... Да, мое место теперь здесь, возле, так сказать..."

И, кстати, о деньгах. О полумиллиарде рублей.

Это никак не могут быть сбережения губернатора - в рублях, при нынешнем-то уровне инфляции. Настоящие сбережения, конечно, не в Буртасии и не в "деревянных", и до них прокуратуре не добраться. А это - что называется, "карманные деньги", и даже не обязательно на личное потребление - созданная в России система "не подмажешь, не поедешь" касается и губернаторов, так вот это и есть "смазка", деньги на текущие расходы, не предназначенные для длительного хранения.

Поэтому если сопоставлять эти деньги, то, допустим, с бюджетом области за прошлый год. Расходная часть пензенского бюджета 62 миллиарда рублей. Вот от чего губернатор и отщипнул "на текущие расходы". Почти 1 процент бюджета. А ведь есть еще вице-губернаторы, министры, руководители департаментов, руководители силовых структур... Конечно же, у каждого есть кубышка с "черным налом", которого как бы и нет - неизвестно откуда берется, и невесть куда девается.

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам организаций Пензенской области в первом полугодии 2020 года, составила 31 тыс. 840 рублей. То есть в год средний работающий пензюк получает где-то 380 тысяч. То есть пензенский губернатор тратит в 1 тысячу 300 раз больше среднего работающего? У него, конечно, расходов больше, но не в тысячу же раз...

Понятно, почему такая богатая Россия располагает таким бедным населением?

Самое время создавать в каждой губернии свою Великую Буртасию - нет России, нет и вопросов о том, что ее разворовал...

А.Б.