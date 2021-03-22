Путин завтра пойдет на прививку

Президент России Владимир Путин заявил, что намерен вакцинироваться завтра 23 марта.
Глава государства сделал заявление в ходе телеконференции с разработчиками и производителями вакцин против COVID-19. Он напомнил, что вакцинация — это «добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого человека».
«Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра», — отметил Путин.
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Не иначе в тайге его укусил кто-то. Причем в голову.
Жил себе, не тужил. Потом поехал в тайгу с Шойгу - и бац! решил вакцинироваться. Причем не от клеща какого-нибудь, а от коронавируса.
Сергей Кужугетович, вы там за ним приглядывайте, а то того... неровен час еще что-нибудь решит. Пол там сменить или Аляску вернуть. На грибы не налегайте, не надо...
Но есть и положительная сторона: 23 марта можно объявить Единым днем вакцинации. Есть же единый день выборов, и хорошо, удобно. Можно, кстати, совместить с флэш-мобом "В метро без штанов". Удобно, ничего снимать не надо.
А.Б.
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Ч ы ч ко написал 22.03.2021 17:01
Чего вы хотите от жизни? Крымнаш или нет, цены стабильные или нет, армия и флот....
Присем, вы же знаете, что сотворила со страной КПСС!? Вам же не 6 лет, память есть, 1990 год..... до 1999