Путин завтра пойдет на прививку

Президент России Владимир Путин заявил, что намерен вакцинироваться завтра 23 марта.

Глава государства сделал заявление в ходе телеконференции с разработчиками и производителями вакцин против COVID-19. Он напомнил, что вакцинация — это «добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого человека».

«Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра», — отметил Путин.

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Не иначе в тайге его укусил кто-то. Причем в голову.

Жил себе, не тужил. Потом поехал в тайгу с Шойгу - и бац! решил вакцинироваться. Причем не от клеща какого-нибудь, а от коронавируса.

Сергей Кужугетович, вы там за ним приглядывайте, а то того... неровен час еще что-нибудь решит. Пол там сменить или Аляску вернуть. На грибы не налегайте, не надо...

Но есть и положительная сторона: 23 марта можно объявить Единым днем вакцинации. Есть же единый день выборов, и хорошо, удобно. Можно, кстати, совместить с флэш-мобом "В метро без штанов". Удобно, ничего снимать не надо.

А.Б.