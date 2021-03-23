Ещё одна иллюстрация к прорывам путинской экономики

Каюсь, до сих пор не был подписчиком паблика политического юмора "Усы Пескова", но на днях познакомился с ресурсом и исправил ошибку. Здесь можно узнать массу полезных фактов о реальных достижениях современной России. Не во всё верится сразу. Встающая с колен наша держава, всем известно, великая, но иногда берёт сомнение, до какой же степени. К примеру, очаровательна история со строительством первой в истории Тувы железной дороги, стартовый костыль на открытии которой забил Владимир Владимирович Путин в далёком 2011 году, ещё будучи премьер-министром.

Напомню, царская Россия после отмены крепостного права совершила невероятный рывок в железнодорожной отрасли, выйдя к началу 20 века на 2-е место в мире по протяжённости путей. Советский Союз успешно продолжал эту линию, достаточно вспомнить Турксиб или БАМ - самый дорогостоящий инфраструктурный проект СССР. Естественно, Россия эпохи Путина, ориентируясь на заветы предков, не могла обойти это направление стороной. Но наблюдательные граждане давно заметили - чего бы ни коснулась нынешняя власть, всё у неё выходит криво да косо: доходы населения снижаются 6 лет подряд, спутники падают, единственный плавучий док тонет, тщательно отобранные губернаторы берут взятки, спортсмены по уши в допинге и т.д., даже дворцы за сто миллиардов покрываются плесенью, а Роскомнадзор, тормозя Твиттер, валит собственный сайт. Поэтому от строительства железной дороги Кызыл - Курагино, безусловно, можно было ждать привычного казнокрадства, экологических катастроф, потёмкинских деревень, куда вместо современных материалов втюхают какую-нибудь рухлядь и дрянь, но жизнь оказалась смелее традиционных ожиданий.

Кстати, спецкор "Коммерсанта", написавший в 2011г. репортаж о визите Путина в Туву, сразу провёл ассоциацию с эпизодом фильма "Золотой телёнок". Надо сказать, чутьё его не подвело. В последующее десятилетие государственная бендериада развернулась во всей красе. Впрочем, тогда журналист придал статье почти восторженный тон: "Чтобы увидеть премьера, сюда, в аржаан "Кунгустуг", целебный источник, откуда начнется железная дорога в направлении Красноярска, в огромном количестве прибыли кочевники на верблюдах и оленях. Железная дорога преобразит этот дивный край до неузнаваемости... Когда им говорили, что сюда, прямо к ним, приедет Владимир Путин, они переглядывались и вежливо кивали: ни секунды не верили". Новость разлетелась по информагентствам. Различные издания уточняли, что в ходе строительства дороги будет возведено 118 мостов общей протяженностью почти 12 км, 7 тоннелей, 15 галерей, 7 станций и 13 разъездов, порядка 22 км подъездных путей; что проект позволит создать в крае порядка 15 тыс. рабочих мест и увеличит налоговые поступления в федеральный бюджет до 13 млрд руб., а первые составы должны пустить в 2016г. На фото тех событий мы можем наблюдать серьёзные лица мудрых государственных стратегов, уверенных в будущем расцвете Тувы. Прощаясь, глава правительства сказал, что на объекте предстоит большая работа, года на четыре.

Однако с момента, когда Путин кувалдой вбил позолоченный костыль по самую шляпку, миновало целое десятилетие. В 2013г. официальный портал Республики Тыва сообщил, что "работы по подготовке проектной документации строительства железной дороги идут с опережением графика". К тому времени угольное предприятие, планировавшее выступить инвестором проекта, обанкротилось, шли поиски нового. В свою очередь, Путин, уже став президентом, заверил, что участие государства в проекте будет обеспечено. Шли годы. В 2017 году на Восточном экономическом форуме было объявлено, что строительство возобновится в ближайшее время, а основную роль в его реализации будет играть государство в лице РЖД. Спустя ещё 2 года РБК писал: "Власти решили запустить обсуждавшийся 15 лет проект строительства первой железной дороги в Туве за 200 млрд руб. Его запустят в 2019 году. Глава Минобороны Сергей Шойгу предложил правительству построить дорогу с помощью армии".

И вот недавно "Усы Пескова" наглядно показали феерический финал этого очередного прорыва. Где-то среди бескрайних снегов лежит заброшенный километр (один!) железной дороги. Памятник эпохи "Единой России". Позолоченный костыль украли на следующий день после отъезда Путина. По свидетельству местного жителя, украли и часть рельсов. Дорога упирается в сугроб, простирающийся в бесконечную даль. Шумит северный ветер. И очень-очень далеко за горизонтом маячит величие России, которое, конечно же, ждите, обязательно наступит - ну, теперь не к 2020-му, а к 2030-му или 2050-му году.