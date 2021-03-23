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Московский листок

Ещё одна иллюстрация к прорывам путинской экономики

Опубликовано 23.03.2021 автором Игорь Олин в разделе комментариев 2

путин экономика росстат минэкономики
Ещё одна иллюстрация к прорывам путинской экономики

Каюсь, до сих пор не был подписчиком паблика политического юмора "Усы Пескова", но на днях познакомился с ресурсом и исправил ошибку. Здесь можно узнать массу полезных фактов о реальных достижениях современной России. Не во всё верится сразу. Встающая с колен наша держава, всем известно, великая, но иногда берёт сомнение, до какой же степени. К примеру, очаровательна история со строительством первой в истории Тувы железной дороги, стартовый костыль на открытии которой забил Владимир Владимирович Путин в далёком 2011 году, ещё будучи премьер-министром.

Напомню, царская Россия после отмены крепостного права совершила невероятный рывок в железнодорожной отрасли, выйдя к началу 20 века на 2-е место в мире по протяжённости путей. Советский Союз успешно продолжал эту линию, достаточно вспомнить Турксиб или БАМ - самый дорогостоящий инфраструктурный проект СССР. Естественно, Россия эпохи Путина, ориентируясь на заветы предков, не могла обойти это направление стороной. Но наблюдательные граждане давно заметили - чего бы ни коснулась нынешняя власть, всё у неё выходит криво да косо: доходы населения снижаются 6 лет подряд, спутники падают, единственный плавучий док тонет, тщательно отобранные губернаторы берут взятки, спортсмены по уши в допинге и т.д., даже дворцы за сто миллиардов покрываются плесенью, а Роскомнадзор, тормозя Твиттер, валит собственный сайт. Поэтому от строительства железной дороги Кызыл - Курагино, безусловно, можно было ждать привычного казнокрадства, экологических катастроф, потёмкинских деревень, куда вместо современных материалов втюхают какую-нибудь рухлядь и дрянь, но жизнь оказалась смелее традиционных ожиданий.

Кстати, спецкор "Коммерсанта", написавший в 2011г. репортаж о визите Путина в Туву, сразу провёл ассоциацию с эпизодом фильма "Золотой телёнок". Надо сказать, чутьё его не подвело. В последующее десятилетие государственная бендериада развернулась во всей красе. Впрочем, тогда журналист придал статье почти восторженный тон: "Чтобы увидеть премьера, сюда, в аржаан "Кунгустуг", целебный источник, откуда начнется железная дорога в направлении Красноярска, в огромном количестве прибыли кочевники на верблюдах и оленях. Железная дорога преобразит этот дивный край до неузнаваемости... Когда им говорили, что сюда, прямо к ним, приедет Владимир Путин, они переглядывались и вежливо кивали: ни секунды не верили". Новость разлетелась по информагентствам. Различные издания уточняли, что в ходе строительства дороги будет возведено 118 мостов общей протяженностью почти 12 км, 7 тоннелей, 15 галерей, 7 станций и 13 разъездов, порядка 22 км подъездных путей; что проект позволит создать в крае порядка 15 тыс. рабочих мест и увеличит налоговые поступления в федеральный бюджет до 13 млрд руб., а первые составы должны пустить в 2016г. На фото тех событий мы можем наблюдать серьёзные лица мудрых государственных стратегов, уверенных в будущем расцвете Тувы. Прощаясь, глава правительства сказал, что на объекте предстоит большая работа, года на четыре.

Однако с момента, когда Путин кувалдой вбил позолоченный костыль по самую шляпку, миновало целое десятилетие. В 2013г. официальный портал Республики Тыва сообщил, что "работы по подготовке проектной документации строительства железной дороги идут с опережением графика". К тому времени угольное предприятие, планировавшее выступить инвестором проекта, обанкротилось, шли поиски нового. В свою очередь, Путин, уже став президентом, заверил, что участие государства в проекте будет обеспечено. Шли годы. В 2017 году на Восточном экономическом форуме было объявлено, что строительство возобновится в ближайшее время, а основную роль в его реализации будет играть государство в лице РЖД. Спустя ещё 2 года РБК писал: "Власти решили запустить обсуждавшийся 15 лет проект строительства первой железной дороги в Туве за 200 млрд руб. Его запустят в 2019 году. Глава Минобороны Сергей Шойгу предложил правительству построить дорогу с помощью армии".

И вот недавно "Усы Пескова" наглядно показали феерический финал этого очередного прорыва. Где-то среди бескрайних снегов лежит заброшенный километр (один!) железной дороги. Памятник эпохи "Единой России". Позолоченный костыль украли на следующий день после отъезда Путина. По свидетельству местного жителя, украли и часть рельсов. Дорога упирается в сугроб, простирающийся в бесконечную даль. Шумит северный ветер. И очень-очень далеко за горизонтом маячит величие России, которое, конечно же, ждите, обязательно наступит - ну, теперь не к 2020-му, а к 2030-му или 2050-му году.



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Всего комментариев к статье: 2
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Из ст."Апрельские тезисы" для России 2021 года
Национал - коммунист написал 23.03.2021 02:13
Неважно, что именно послужит непосредственным &#8220;спусковым крючком&#8221; будущих революционных событий. В условиях, когда общее положение народа ухудшается с каждым месяцем, таким &#8220;крючком&#8221; может выступить все, что угодно. Важен лишь конечный итог революции, совокупность ее решенных задач. Какие задачи стоят перед новой русской революцией?
Главная задача революции- уничтожение существующей диктатуры буржуазии, замена ее диктатурой трудового русского народа, диктатурой справедливости. Следовательно:
1.) Уничтожение всей старой системы государственной власти, всех ее ветвей: законодательной, исполнительной, судебной. Разрыв абсолютно всех связей в этой системе, во всех областях, сверху донизу, с немедленной их заменой на новые. Уничтожение любой преемственности от ныне существующей власти. Скорейшее создание нового аппарата власти- народных Советов.
2.) Полное уничтожение буржуазии, как класса. (Эта задача в разгар революционных событий может восприниматься народом буквально- как физическое уничтожение представителей буржуазии.) Также должен быть пойман и предан справедливому суду каждый из тех, чья деятельность стала губительной для страны, привела ее к нынешнему бедственному положению.
3.) Национализация всех природных богатств страны, всех средств производства, земли, всего буржуазного капитала. Уничтожение всей существующей банковской системы.
4.) Не просто кредитная амнистия, не просто аннулирование, но полное уничтожение всех долговых обязательств граждан перед банками и другими ростовщическими организациями, списание всех долгов населения за коммунальные услуги. Полная отмена всех налогов для граждан на ближайшие годы. Проведение амнистии для заключенных.
5.) Решение внутреннего национального вопроса. Здесь революция будет руководствоваться только одним: коренными интересами русского народа. Суть национального вопроса в современной России заключается в борьбе национального центра, национального большинства страны,- русских- за свои права. И, более того, в борьбе русского народа за свою этническую территорию. Решение национального вопроса в России невозможно в виде нового союза народов внутри единого государства. Это решение лежит только через сепарацию народов, через их обособление. Это означает: выселение всех представителей некоренных национальных меньшинств за пределы страны, уничтожение всех национальных диаспор без исключения. Выведение всех республик Северного Кавказа из состава России, предоставление им полной независимости.
6.) Решение внешнего национального вопроса. Русский народ в настоящее время разделен на территории трех государств: России, Украины и Белоруссии. Наш внешний и внутренний враг умело стравливает эти государства, а значит и сам русский народ, друг с другом. Настоящее решение этого вопроса может быть только одним,- оно заключается в скорейшем соединении трех крупнейших частей русского народа воедино.
7.) Решение религиозного вопроса. Сегодня в России церковь выступает естественным союзником существующей власти в деле закабаления (а в современных условиях это означает: уничтожения) русского народа. Разбить буржуазную государственную машину и оставить в покое ее важнейшую составную часть было бы непростительной ошибкой. Для решения этой задачи достаточно применить единственный, но действенный и надежный способ. Этим способом будет уничтожение и конфискация материально-хозяйственной базы всех религиозных конфессий.
8.) Выход России из всех ныне существующих международных политических и экономических союзов. Пересмотр всех существующих политических и экономических договоров и соглашений.
9.) Выработка устойчивых мирных международных отношений. Внешняя политика страны должна быть миролюбивой,- не на словах, но на деле.
10.) Установление в стране плановой экономики. Создание единого государственного центра планирования и управления, единого расчетно-банковского центра.
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Анекдот
про Путина написал 23.03.2021 01:50
В России кота избрали президентом.
Четыре года он ссал по углам, а остальное время лизал свои яйца.
Потом кота казнили за то, что пока он был президентом, Россию разворовали.
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