Анилингус в ГД

Первый раз за два года (привет, ковид!) сходила на парламентские слушания в Госдуму. Слушания проводила фракция КПРФ по самой, казалось бы, острой для коммунистов теме - по образованию. Специально села напротив Зюганова и 4 часа буровила его взглядом. Сказать, что охренела - ничего не сказать.

В идеале парламентские слушания - это когда в парламенте собираются депутаты, представители правительства, профессиональная среда и представители гражданского общества и обсуждают законодательные нововведения.

В 90-е годы, особенно после расстрела Верховного Совета, в годы моего депутатства конфронтация между парламентом и Кремлём была настолько сильной, что представители правительства, министерств и ведомств категорически отказывались ходить в Думу, демонстрируя нам свою враждебность.

В начале нулевых политическая ситуация коренным образом изменилась: Дума из центра политической жизни превратилась в ничто, и представители исполнительной власти на парламентские слушания по-прежнему не ходили - просто "забивали" на слушания.

Коммунисты проводили обсуждения без своих главных оппонентов, потрясая кулаками, обрушивая на Кремль и Белый Дом тонны проклятий, срывая покровы и разоблачая все правительственные злодейства. Возмущались, почему исполнительная власть не приходит на выдачу пиздюлей и не слушает всё, что изрыгается по её адресу.

Сейчас правительство Мишустина обязало парламент уважать и посещать слушания в обязательном порядке - в ранге не ниже замминистра. Сегодня на организованные КПРФ слушания на острейшую, болезненнейшую тему пришли три профильных замминистра и ещё куча чиновников рангом пониже. Думала, ну, сейчас полетят пух и перья.

К моему изумлению, зюгановцы и представители правительства все 4 часа облизывали друг друга до геморройных шишек, разве что взасос не целовались. «Дай Вам Бог здоровья, дорогой Афанасий Иванович! - Нет, это Вам спасибо, дорогая Пульхерия Ивановна!»

Зюганов поблагодарил министерство просвещения за организацию горячего питания в школах, а министерство просвещения Зюганова - за поддержку всяких-разных министерских законодательных инициатив. Так это было трогательно, что аж прослезиться хотелось. На четвёртом часу от елея аж затошнило, и я ушла.