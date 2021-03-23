Очень вырос в целом мире коронавирус - три, четыре...

Количество случаев COVID-19 в мире растет пятую неделю подряд, рост смертности от вируса также вызывает озабоченность, заявила на брифинге в понедельник глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

"Мы сейчас наблюдаем рост распространение в четырех из пяти регионов ВОЗ. Рост идет пятую неделю подряд по всему миру. За последнюю неделю рост был на 8%", - сказала она.

По ее словам, за последнюю неделю только в Европе был зафиксирован рост заражений на 12%, что в полтора раза выше среднемировой цифры.

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"В общем, ширится, растет заболевание".

У нас, в принципе, на карантин уже плюют, надоело. И вроде пока проносит... Позавчера в кино - "наденьте маску", сядьте через одного. То есть спать в одной постели можно, и даже без маски, а вот сидеть рядом в кинотеатре нельзя.

И при этом там же продается воздушная кукуруза, как сейчас принято, в ведерке, напитки всякие. Это можно. Сначала зайти в сортир, потом взять ведро хлопьев, похвататься по дороге за все, что попало, почесать задницу, а потом этими же руками сидеть и весь сеанс жрать, хрюкая на весь зал. От этого коронавируса не будет. Но маску надеть! Снять, пока жрешь, потом опять надеть.

Вакцинировано, говорят, уже больше 4 миллионов. 2,5 процента населения. Говорят, заболеваемость резко снизилась... За последние дни только у меня - три сообщения о смерти хорошо знакомых людей. А у вас как?

Пока сильный рост в Юго-Восточной Азии и Океании, до нас делеко. Думаю, недельки через две начнется и у нас. Земля-то круглая.

А.Б.