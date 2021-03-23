В этом и заключается работа министра - считать сколько происходит аварий

Чиновники возможно при активном участии Т.Голиковой продолжают совершенствовать оказание медицинской помощи больным гражданам России. ОМС возможно по предыдущим данным распределяет бюджет по клиникам на текущий год, не забывая себя. Учитывается количество посещений, операций и так далее. И вот бюджет израсходован, а до конца года ещё несколько месяцев. И естественно приходит больной, которому надо делать операцию. А денег нет. Ему говорят идите и ищите те клиники в которых деньги ещё остались. Если таковых не окажется, то ищите платную клинику. И это должен делать больной. А как быть если других клиник в этом городе, посёлке нет? Вот у нас в г.Никольске, Пензенской области одна клиника. Куда больной должен пойти или поехать? В Пензу за 150 километров, но там его никто не ждёт. Значит власть окончательно отказалась от народа. Чиновники, депутаты клиники не ищут, у них есть учреждения которые финансируются напрямую минуя ОМС. Большинство улетят за пределы страны. Вот так мы и живём. Когда же отменят эту прожорливую контору "ОМС"? На её содержание уходят сотни миллионов, более того, там коррупция зашкаливает, а для народа гроб без музыки.

А что протестующие коммунисты? Их нет, они протестуют только в кабинете с плотно закрытыми дверями, чтобы их никто не слышал. В.Кашин намечал встречу с избирателями на 20 - е марта а сам не пришёл. Это как понимать? Они совсем обнаглели, даже не хотят встречаться с народом. Что за коммунисты такие, в зале думы они герои говорят правильные слова, а на улицу боятся выйти?

А жизнь идёт своим чередом, направляемая долгожителем Кремля. И вот Росфинмониторинг совместно с Федеральным казначейством выявили за 2020 год 6 000 недобросовестных исполнителей по национальным проектам, которые заключили контракты на 500 миллиардов рублей - информирует Ю.Чиханчин. В зоне риска находится около 20 000 контрактов. После победы на президентских выборах был подписан майский указ о развитии страны до 2024 года. Фактически ничего не исполняется. Поэтому результаты перенесены на 2030 год. А почему не на 2040 год? И на счёт 5 - ой экономики мира Кремль вообще отказался. Люди, вы понимаете что творится в стране? Смотрите как культурно Юрий выразился на счёт "недобросовестных" исполнителей? Да они просто разворовали бюджетные деньги и это не в первый раз. Их надо судить и отбирать всё что есть и у ближайших родственников. Пока суд арест наложит проходит месяцы и за это время коррупционер прячет всё что могут конфисковать. Даже по суду возвращают копейки и об этом президент недавно говорил на коллегии. Он много чего говорит, но всё пролетает мимо ушей чиновников и депутатов. И эта категория граждан уже привыкла и даже не расстраивается. Ну снял сейчас десятки офицеров силовых структур, назначит новых, а они откуда? Из партии "Единая Россия" и воспитаны на её ценностях. Нищих в этой партии нет, да и не берут бедных, а то бузить начнут внутри.

Случайно уже второй раз натыкаюсь на передачу "Бесагон". Её же нет в программе. Михалков горой стоит за поправки в конституцию. А что дали народу и стране принятые поправки? Якобы Россия не стала подчиняться международным законам. А Центральный банк кому подчиняется? Хотел Михалкову расписать его пафос. Закрыта электронная почта, другой связи у меня нет А несколько лет назад я ему писал и он ответил, что я не вижу перспективы по поводу Путина. Когда начался кризис а Путин кроме говорильни ничего сделать не может я снова написал ему и спросил, ну как, Никита, вы теперь видите перспективу? Не ответил. Хотел бы сказать именно для Н.Михалкова, что поправки в конституцию это только для того, чтобы отвлечь народ от главной поправки, обнуление президентского срока. Не думаю, что Никита этого не понимает. Просто видно до него дошли нынешние либералы и он боится за своё будущее. А вдруг раскулачат. Ему не только могут закрыть передачу, но и самого если не будет пропагандировать политику власти. И ещё для Михалкова. Не буду перечислять статьи, которые нарушает президент. Если внимательно читать статьи, то станет ясно, что он вообще не соблюдает ни одной статьи социального плана.

Вот Михалков рассказывает о попытках закрыть канал "Царьград". Я так понял, что они не наши а подданные другого государства. Однако закрытие этого канала началось нашими чиновниками. Несколько лет назад я смотрел "Царьград"с Ю. Пронько по каналу компании "Триколор". Закрыли оставили только кабельную трансляцию. Это единственный телеканал в котором говорят правду. А кому она при бандитски - воровском капитализме нужна? Простому народу. Кто с ним считается? Президент, премьер, а может суды? На передаче "Бесагон" от 21 -го марта Никита много говорил о Сбербанке, половина акций которого продана иностранцам. А что Греф не подчиняется главе государства? Или они с Набиуллиной в одной упряжке? Но ведь Сбербанк живёт и не плохо живёт на наши денежки. Почему бы нам не спросить о его деятельности? Или в неделю снять все вклады. Плохо, что народ в России стал безразличен к тому, что делает власть и банкиры с народом.

Нынешняя власть превратила Россию в страну дураков. Перед предыдущими выборами много писала пензенская пресса о губернаторе Белозерцеве. Уж больно он свыкся с должностью и вообще нюх потерял к народу. Думали, что выборы он провалит, но нет снова на вороном коне. И всё - таки финал наступил. Губернатор задержан за взятку в 30 миллионов рублей, а при обыске нашли 500 миллионов наличными, коллекцию дорогих часов и золотой сервис стоял на полу. Не бедствуют и его сыновья. Так чем он занимался? Проблемами области, города или личными. И так по всей стране.

Ещё пример. Арестован директор завода, который ремонтировал единственный в стране крейсер "Адмирал Кузнецов", похитивший 45 миллионов рублей. Это возможно ещё без обыска. И снова возникает вопрос, а где не воруют и вообще есть в России такие предприятия, конторы? А в это время дума , возможно, по предложению президента, принимает закон о том, чтобы не возбуждать уголовные дела против чиновников, допустивших коррупционные нарушения по независящих от них обстоятельств. Красиво придумано. Неужели такие обстоятельства бываю? У дураков, да. Далее президент встречается с волонтёрами, олигархами, чиновниками МВД, СК, правительства и поручает последним заняться проблемами изношенных сетей ЖКХ. Эта проблема президента? Тогда давайте разгоним министров правительства, которые зажирели и ничего не хотят делать. На этой встрече министр строительства и ЖКХ И.Файзуллин доложил президенту, что из - за износа на объектах ЖКХ произошло 7,3 тысяч аварий. В этом и заключается работа министра - считать сколько происходит аварий.

22 - ого рано утром на 7 кнопке слушал Зюганова. Значит его допустили на телевидение. И если бы я не знал политику Зюганова то по окончанию похлопал бы в ладоши. Отвечал на вопросы журналистки и отвечал не по бумажке, но чётко и по деловому. Ответил, а дальше тишина. Кто будет претворять в жизнь то, что он говорил. Фракцией подготовлены более десятка законов, составлена программа выхода из кризиса и развития экономики на уровне развитых стран. Сказал доброе слово о президенте, который что то одобрил из их творчества .Сколько лет Зюганов говорит о законах, которые они написали, о Программе, но ничего же не делается. Пора сменить говорильню и выходить с народом на мирные митинги, которые разрешены Конституцией.

А жизнь диктует свои проблемы. Ничего не изменится, даже Уралвагонзавод, который посещал президент и обещал заказы на сегодня на грани закрытия. Оказывается России не нужны вагоны и военная техника, возить нечего и защищаться не от кого.