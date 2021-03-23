"Единая Россия" пойдет на выборы без Путина

"Единой России" придется учувствовать в выборах 2021 года без Владимира Путина во главе списка, сообщает во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

По словам собеседников издания, участие президента не вписывается в плановый показатель в 45% голосов за ЕР, который поставил перед единороссами Кремль. "Но если список ЕР возглавит Владимир Путин, то надо отказываться от этих показателей: партия должна набрать больше. А значит, становится не нужна работа, проделанная по созданию малых партий и обновлению "Справедливой России", - пояснил близкий к АП источник.

По словам другого собеседника издания, участие президента в выборах фактически сведет на нет высокие достижения Кремля на президентских выборах 2018 года, когда Владимир Путин набрал 76,7% голосов и плебисците по Конституции-2020 (77,9% за поправки). В обоих случаях внутриполитический блок АП стремился, чтобы президента поддержало более половины избирателей, но достичь такого же результата ЕР будет проблематично. "Если Путин будет во главе списка, то результат партии будут интерпретировать как его личный результат", - добавил он.

Окончательное решение, как ожидается, примет сам Путин. Это произойдет ближе к старту официальной избирательной кампании.

Отметим, что электоральный рейтинг "Единой России" в марте текущего года побил очередной антирекорд и опустился до минимального значения с 2016 года. По результатам опроса, проведенного "Левада-центром", партию власти на выборах готов поддержать лишь каждый четвёртый избиратель - 27%.