Россиян предупредили о подорожании бензина

Цены на бензин в России до конца года при худшем сценарии могут вырасти почти на 14%, предупредили в Независимом топливном союзе (НТС). Об этом говорится в письме премьер-министру Михаилу Мишустину, пишут "Известия".

Как отмечается в документе, цены на бензин на АИ-92 и АИ-95 с 1 декабря 2020 года по 17 марта 2021 года уже выросли более чем на 18,5%, достигнув 53,6 тыс. и 55,3 тыс. рублей за тонну соответственно. В НТС такой рост называют беспрецедентным.

"Обычно в этот период биржевая стоимость топлива падала, что позволяло закупать достаточные объемы в преддверии высокого весенне-летнего сезона независимым АЗС, транспортным и сельхозкомпаниям, чем обеспечивались относительно низкие темпы роста цен. Такой значительный рост наблюдается впервые", - говорится в письме.

В НТС считают основной причиной вероятного увеличения биржевой и розничной стоимости топлива рост индексов экспортной альтернативы (нетбэков) из-за планового повышения на четыре процента акцизов в начале года. Также с 1 января изменились расчеты демпфирующих надбавок к возвратному акцизу для топлива. В НТС отметили, что при худшем сценарии рост цен, согласно этому прогнозу, может составить 13,77% в годовом выражении.

Ранее о риске нового топливного кризиса заявили и в Счетной палате России. В правительстве РФ такой вариант исключают.