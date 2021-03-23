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Московский листок

Россиян предупредили о подорожании бензина

Опубликовано 23.03.2021 в разделе комментариев 2

цена на бензин независимый топливный союз
Россиян предупредили о подорожании бензина

Цены на бензин в России до конца года при худшем сценарии могут вырасти почти на 14%, предупредили в Независимом топливном союзе (НТС). Об этом говорится в письме премьер-министру Михаилу Мишустину, пишут "Известия".

Как отмечается в документе, цены на бензин на АИ-92 и АИ-95 с 1 декабря 2020 года по 17 марта 2021 года уже выросли более чем на 18,5%, достигнув 53,6 тыс. и 55,3 тыс. рублей за тонну соответственно. В НТС такой рост называют беспрецедентным.

"Обычно в этот период биржевая стоимость топлива падала, что позволяло закупать достаточные объемы в преддверии высокого весенне-летнего сезона независимым АЗС, транспортным и сельхозкомпаниям, чем обеспечивались относительно низкие темпы роста цен. Такой значительный рост наблюдается впервые", - говорится в письме.

В НТС считают основной причиной вероятного увеличения биржевой и розничной стоимости топлива рост индексов экспортной альтернативы (нетбэков) из-за планового повышения на четыре процента акцизов в начале года. Также с 1 января изменились расчеты демпфирующих надбавок к возвратному акцизу для топлива. В НТС отметили, что при худшем сценарии рост цен, согласно этому прогнозу, может составить 13,77% в годовом выражении.

Ранее о риске нового топливного кризиса заявили и в Счетной палате России. В правительстве РФ такой вариант исключают.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Сколько нужно, написал 23.03.2021 11:56
Столько голосов и нарисуют. Нарисовали В.Путину а 2000 году 51,12% голосов при реально набранных 47%.
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(без названия)
счетовод написал 23.03.2021 11:41
А в полуфеодальном капитализьме по-другому быть не может.
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