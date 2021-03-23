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Московский листок

Миллер оценил переход "Газпрома" на российский софт в 180 млрд рублей

Опубликовано 23.03.2021 в разделе комментариев 2

газпром миллер росийское по

Переход Газпрома на использование российского программного обеспечения и оборудования потребуется к 2025 году обойдется компании в 180 млрд рублей. Об этом говорится в письме главы Газпрома Алексея Миллера премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

"Принятие указа в текущей редакции приведет к существенной единовременной финансовой нагрузке и рискам негативного влияния на экономические показатели "Газпрома", - цитирует Миллера РБК.

В письме топ-менеджер попросил премьер-министра исключить из проекта президентского указа "О мерах экономического характера по обеспечению технологической независимости и безопасности объектов критической информационной инфраструктуры" конкретные сроки перехода на российских софт и оборудование. В текущей версии проекта указа говорится, что на отечественный софт нужно перейти до 1 января 2024 года, а на оборудование — до начала 2025 года. Если указ будет принят в текущей редакции, предупреждает Миллер, появятся риски негативного влияния на экономические показатели Газпрома.

Миллер также предложил добавить в документ пункт о том, что компании, которые относятся к субъектам критической информационной инфраструктуры (в их число входит «Газпром»), должны сами разработать и утвердить планы перехода на преимущественное использование российского ПО и оборудование.

В Министерстве цифрового развития отметили, что письмо Миллера находится у них на рассмотрении.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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ничего, прорвемся
Sigmund F. написал 23.03.2021 11:45
всего то надо переложить расходы на российских потребителей.
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Скупой платит дважды.
Мимо проходил. написал 23.03.2021 11:36
Исключение конкретных сроков перехода на российский софт и оборудование может НАДОЛГО затянуть этот процесс. И этим попытаются воспользоваться наши враги. И кроме прочего от этого лишь выиграют другие отрасли России. Разве не так?
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