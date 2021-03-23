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Московский листок

Арестованный пензенский губернатор заявил, что он патриот

Опубликовано 23.03.2021 в разделе комментариев 2

белозерцев пензенская область

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, арестованный накануне по обвинению в получении взятки свыше 31 млн рублей, заявил о своей невиновности. Об этом сообщила в своем Telegram-канале член ОНК Марина Литвинович.

"Сказал, что виновным себя не признаёт. Арест стал для него неожиданностью… Говорит, что Путин его назначил, работал он хорошо, все госпрограммы выполнял. И вообще, говорит, я - патриот", - написала она.

Белозерцев также сообщил, что собирался вернуть обнаруженные у него при обыске часы Breguet стоимостью более 5 млн руб, подаренные ему другим фигурантом дела бизнесменом Борисом Шпигелем. "Белозерцев сказал, что действительно хотел вернуть часы, когда узнал их стоимость, но не успел из-за пандемии", - рассказала Литвинович.

Глава региона также рассказал, что в изоляторе с ним обращались корректно и не оказывали давления.

О задержании Белозерцева стало известно 21 марта. По версии следствия, губернатор получил основателя группы компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его жены и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. За эти деньги он оказывал преференции компании при заключении госконтрактов на лекарства для больниц региона. При обыске у чиновника и его сыновей следователи нашли почти полмиллиарда рублей.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Мысли вслух написал 23.03.2021 13:30
Конечно патриот. Разве можно чиновнику быть не патриотом того государства, которое позволяет ему воровать в таких масштабах?
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(без названия)
Кыпс написал 23.03.2021 13:22
Ну конечно патриот.
Кто-же этого не знал?
И тем больше патриот,
чем больше денег он украл... .
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