Счетная палата нашла в Роскосмосе нарушений более чем на 30 млрд рублей

Счетная палата за 2020 год выявила нарушения в "Роскосмосе" более чем на 30 миллиардов рублей, сообщил глава ведомства Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В Роскосмосе, к сожалению, снова находим нарушений больше чем на 30 миллиардов рублей за прошлый год. Это разного качества: где-то бухгалтерский учёт, где-то есть нецелевое, где-то есть нарушение нормативов финансирования. Во многих программах промышленности и других, в том числе в государственных корпорациях, которые выполняют функции главного распорядителя бюджетных средств", - цитирует Кудрина сайт Кремля.

По его словам, за год Счетная палата провела 244 проверки различных ведомств и госкорпораций. "Вернули в бюджет 11 миллиардов рублей – больше, чем в предыдущий [2019] год, несмотря на пандемийный год. 39 административных нарушений судами признаны справедливыми, и наказаны чиновники и юридические лица. Назначены соответствующие штрафные санкции в соответствии с Административным кодексом. Направили 52 материала в прокуратуру, Следственный комитет, МВД и ФСБ", - отметил глава СП.

Напомним, ранее Кудрин называл Роскосмос рекордсменом по масштабам финансовых нарушений. Только за один 2017 год аудиторы СП выявили 151 факт нарушений в работе госкорпорации на общую сумму 785,5 млрд рублей. В 2018 году объем нарушений сократился до 50 миллиардов рублей.