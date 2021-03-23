Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Счетная палата нашла в Роскосмосе нарушений более чем на 30 млрд рублей

Опубликовано 23.03.2021 в разделе комментариев 0

рогозин роскосмос счетная палата
Счетная палата нашла в Роскосмосе нарушений более чем на 30 млрд рублей

Счетная палата за 2020 год выявила нарушения в "Роскосмосе" более чем на 30 миллиардов рублей, сообщил глава ведомства Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В Роскосмосе, к сожалению, снова находим нарушений больше чем на 30 миллиардов рублей за прошлый год. Это разного качества: где-то бухгалтерский учёт, где-то есть нецелевое, где-то есть нарушение нормативов финансирования. Во многих программах промышленности и других, в том числе в государственных корпорациях, которые выполняют функции главного распорядителя бюджетных средств", - цитирует Кудрина сайт Кремля.

По его словам, за год Счетная палата провела 244 проверки различных ведомств и госкорпораций. "Вернули в бюджет 11 миллиардов рублей – больше, чем в предыдущий [2019] год, несмотря на пандемийный год. 39 административных нарушений судами признаны справедливыми, и наказаны чиновники и юридические лица. Назначены соответствующие штрафные санкции в соответствии с Административным кодексом. Направили 52 материала в прокуратуру, Следственный комитет, МВД и ФСБ", - отметил глава СП.

Напомним, ранее Кудрин называл Роскосмос рекордсменом по масштабам финансовых нарушений. Только за один 2017 год аудиторы СП выявили 151 факт нарушений в работе госкорпорации на общую сумму 785,5 млрд рублей. В 2018 году объем нарушений сократился до 50 миллиардов рублей.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто из руководителей страны вам больше нравится?:
Результаты
Интернет-ТВ
На Левом берегу в Химках взорвалась квартира
На Левом берегу в Химках взорвалась квартира
19.03.2021
Цензура была не в ЦК, а в головах трусоватых редакционных начальников
Цензура была не в ЦК, а в головах трусоватых редак...
23.03.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Госдума разрешила Путину остаться президентом еще на два срока (0)
Счетная палата нашла в Роскосмосе нарушений более чем на 30 млрд рублей (0)
Арестованный пензенский губернатор заявил, что он патриот (4)
Миллер оценил переход "Газпрома" на российский софт в 180 млрд рублей (6)
Россиян предупредили о подорожании бензина (3)
"Единая Россия" пойдет на выборы без Путина (5)
В этом и заключается работа министра - считать сколько происходит аварий (3)
Очень вырос в целом мире коронавирус - три, четыре... (22)
Анилингус в ГД (7)
Цензура была не в ЦК, а в головах трусоватых редакционных начальников (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Олигархи готовы скинуть царя ради выживания?
Дарья Митина Дарья Митина: "Русские?? В космос??"
Михаил Делягин Михаил Делягин: Газпром продает в три раза дешевле газ, чем Бирма - это идиотизм или откат?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Туризм в России: как ездить по стране на небольшие зарплаты?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Причины из-за которых уровень коррупции снижаться не будет
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss