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Московский листок

Госдума разрешила Путину остаться президентом еще на два срока

Опубликовано 23.03.2021 в разделе комментариев 0

госдума обнуление путина
Госдума разрешила Путину остаться президентом еще на два срока

Госдума во втором чтении приняла законопроект, позволяющий действующему президенту Владимир Путин занимать должность президента ещё два срока. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Документ был внесен в нижнюю палату в ноябре прошлого года. В первом чтении его приняли в декабре. Авторами инициативы выступили депутаты от "Единой России" Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас.

В соответствии с законопроектом, президентом РФ "может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в России не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства"

Кроме того, документ уточняет положения, связанные с ограничением на замещение должности президента РФ более двух сроков. "Положение Конституции РФ, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента РФ, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность президента РФ в течение сроков, допустимых указанным положением", - говорится в документе.

 



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