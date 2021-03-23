Сегодня в ИВС на Петровке был мужчина лет 30 Евгений С. Его уголовное дело строится на признательных показаниях. Сначала, говорит он, опера меня били в грудь, а потом разложили меня на столе, руки в наручниках вперёд, спустили мне штаны и стали бить дубинкой. А потом дубинкой стали водить по жопе и сказали, что сейчас засунут мне ее внутрь. Я все подписал.

Если вы думаете, что это все далеко от вас, то это не так. Это отдел полиции в Москве, прямо в самом центре города. Вы каждый день проходите мимо него. А там палку в жопу суют.

И самое печальное тут, что люди бояться подавать заявления против сотрудников полиции. Считают, что это ещё сильнее ухудшит их ситуацию. В кабинетах, где опера так «работают» с людьми, камеры не установлены. Все известные нам пытки и угрозы пыток происходят именно в этих кабинетах. Думаю, что видеонаблюдение надо ставить и там. Может, это как-то остановит этих извращенцев.