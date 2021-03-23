Пока летели с Занзибара в Москву, ликвидировала пробелы в кинообразовании - смотрела кино на борту. Обнаружила ранее почему-то не виденный фильм Теда Мелфи «Скрытые фигуры» о первых афроамериканках, принятых на работу в НАСА - выдающихся математичках и инженерках Кэтрин Джонсон, Мэри Джексон и Дороти Вон, благодаря сложнейшим расчётам которых состоялись и первый космический полёт астронавтов США, и высадка на Луну.

Фильм снимался в 2016 году, задолго до всплеска антирасистского движения BLM, и замечателен, прежде всего, фиксацией реалий начала 60-х: вся Америка в едином порыве работает над тем, чтобы надрать задницу наглым русским, уконтрапупить зарвавшихся коммуняк, которые высунули свои грязные носы в космос (директор НАСА: «Русские?? В космос?? Да они холодильник нормальный сделать не могут, куда уж им на Луну….»), а в это время талантливые чернокожие математички, работающие в сложнейшей группе расчётов, бегают справлять малую нужду за километр в другое здание, потому что в их офисе нет туалета для colored people, и вынуждены приносить на работу свою посуду, потому что общим кофейником им пользоваться запрещено.

Первые чернокожие женщины, принятые на службу в НАСА - это была такая пощёчина общественному вкусу, что всё агентство аж кушать не могло, объединив выдающихся учёных дам в «цветное подразделение». Весь фильм идёт титаническая битва за право работать за соседними столами с белыми мужчинами выдающихся деятельниц аэрокосмической науки, благодаря которым, собственно, и была запущена первая космическая миссия США.

В общем, все это кино уже давно посмотрели, кроме тормознутого Колобка. Но один момент действительно доставил )) Самое забавное - это реакция НАСА на полёт Гагарина, когда проклятые русские таки надрали задницу конкурентам. Полагаете, было решено усовершенствовать технологии? Обновить кадры? Модернизировать оборудование? Как бы не так. Директор НАСА собирает коллектив агентства и объявляет, что поскольку произошли обосратушки, то дадим этим коммуняцким выскочкам достойный ответ: во-первых, рабочий день теперь будет ненормированным («сообщите семьям, чтобы не ждали вас к ужину»), а во-вторых, никакой прибавки к зарплате ждать не надо, её не будет.

Ну то есть, делали буквально то, в чём всю дорогу обвиняли советскую науку - потогонная система без какого-либо материального стимулирования.