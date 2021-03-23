Путину разрешили грести на галерах, сколько сдюжит

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во II чтении законопроект, которым законодательство о выборах и референдумах приводится в соответствие с поправками с Конституцией РФ и, в частности, дает право нынешнему главе государства вновь претендовать на два срока.

Хорошо-то как! Легко на душе, светло.

Вот не зря мы голосовали за конституцию, обсуждали, спорили.

Снова Путин будет у нас, причем сразу два срока. Я только не понял, его будут на 2 срока по отдельности голосовать или сразу?

Я считаю, что надо на 2 срока оптом. Нечего беса травить, каждый раз кампанию проводить, митинги, пляски... Если ясно, что идет президент на два срока, то нечего мелочиться.

И надо дальше пойти. На три срока. на четыре. Вообще сразу заявлять, на сколько сроков идешь. Да хоть на десять! Избрался и трудись, греби на галерах. Ну а если не сдюжил и помер, то можно и новые выборы провести. Все-таки преждевременная смерть - уважительная причина.

А.Б.