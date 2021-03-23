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Московский листок

Путину разрешили грести на галерах, сколько сдюжит

Опубликовано 23.03.2021 в разделе комментариев 3

путин выборы царь кремль
Путину разрешили грести на галерах, сколько сдюжит

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во II чтении законопроект, которым законодательство о выборах и референдумах приводится в соответствие с поправками с Конституцией РФ и, в частности, дает право нынешнему главе государства вновь претендовать на два срока.

Хорошо-то как! Легко на душе, светло. 

Вот не зря мы голосовали за конституцию, обсуждали, спорили.

Снова Путин будет у нас, причем сразу два срока. Я только не понял, его будут на 2 срока по отдельности голосовать или сразу?

Я считаю, что надо на 2 срока оптом. Нечего беса травить, каждый раз кампанию проводить, митинги, пляски... Если ясно, что идет президент на два срока, то нечего мелочиться. 

И надо дальше пойти. На три срока. на четыре. Вообще сразу заявлять, на сколько сроков идешь. Да хоть на десять! Избрался и трудись, греби на галерах. Ну а если не сдюжил и помер, то можно и новые выборы провести. Все-таки преждевременная смерть - уважительная причина.

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 8
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Всего комментариев к статье: 3
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За Путина написал 23.03.2021 21:07
Да уж лучше Путин четыре срока, чем А.Б. один срок.
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За Путина
За Путина написал 23.03.2021 20:53
За Путина за Путина за Путина за Путина за Путина
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НЕОХОДИМОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕОБХОДИМО СРОЧНО ПРИНЯТЬ!
ИВАН СУХОВ написал 23.03.2021 20:32
В прошлом году в жизни оставшихся пока в живых россиян знаменательно прои-
зошло эпохальное событие-принятие поправок в Каныстуцию в связи с острой
необходимостью обнуления сроков наслаждения властью мачо всея Руси "Путина" Владимира.Для увековечения этого события предлагаю:
ВОЗЛЕ КАЖДОГО ПЕНЬКА,ГДЕ ГОЛОСОВАЛИ ЗА ЭТО, УСТАНОВИТЬ МЕМОРИАЛЬНЫЙ ПИВНОЙ
ЛАРЕК С БЕСПЛАТНОЙ КРУЖКОЙ И РЯДОМ БИОТУАЛЕТ.
Пиво по потребности каждому за свой счет!
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