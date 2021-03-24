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Московский листок

"Новая газета" ведет смертельный бой подушками

Опубликовано 24.03.2021 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
"Новая газета" ведет смертельный бой подушками

По-видимому, я когда-то подписался на некие «повестки» из «Новой газеты» («Компактное медиа для тех, кому не все равно»), и время от времени «компактные медиа» начали приходить мне на почту. В этих повестках материал надо оценить, как оппозиционный фашистскому режиму Кремля. Прада, «Новая газета» даже в «компактных медиа» этот режим фашистским, само собой, не называет, поскольку «Новая газета» - это уж очень, мягко скажем, осторожная оппозиция.

Вообще-то «Новая газета» - это самый кошерный антисоветский орган СМИ России, в своё время у меня много сил заняла работа по разоблачению фальшивок этих умников, но сегодня, деваться некуда - «Новая газета» позиционирует себя, как «непримиримая» борцыца с путинским режимом. А поскольку сейчас борцов с фашистским режимом Кремля и так чрезвычайно мало, то, как говорится, «на безрыбье и рак – рыба».

Но я, всё же, покажу, почему «Новая газета» - «раки», а не «рыба», почему интеллектуальная немощность сотрудников этой газеты, превращает их борьбу в посмешище «смертельного боя подушками». Причём, я покажу, что на первом месте причин находится даже не их трусость, а именно слабоумие, или же на первом месте находятся обе эти причины сразу.

Вот , к примеру, эта 20-я повестка «Новой газеты» начинается:

«Здравствуйте, дорогие подписчики нашего компактного медиа о солидарности, гражданском обществе и о том, как мы можем друг другу помочь. В прошлом выпуске мы говорили про дела абсурдные. Дело Навального — абсурд. Сажать Смирнова — абсурд. Тысяча человек в Сахарово — абсурд. На этом они не остановились, и добавились к абсурдным дела стыдные».

Сотрудники «Новой газеты» не знают русский язык? Не знают, что «абсурд» — это всего лишь нечто алогичное, нелепое, глупое, из ряда вон выходящее, противоречащее здравому смыслу? Но если суд осудил невиновного человека – вынес по его делу заведомо неправосудный судебный акт, - то разве это всего лишь «абсурд»?

А как же закон, как же статья 305 УК РФ: «Вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта -…наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет»?

Это вы, умники «Новой газеты», в связи с чем подыгрываете фашистскому режиму и ПРЕСТУПЛЕНИЕ фашистских судей называете не «преступлением», а «абсурдом»?

Задай я им такой вопрос прямо, думаю, что наиболее из продвинутых сотрудников «Новой газеты» ответило бы мне что-либо в смысле того, что, дескать, называть преступление преступлением может только суд.

Это глупость!

В-первых, вы реальных судей видели в натуре? Знаете, что две трети их них – это бывшие секретарши судов, за «особые заслуги» выдвинутые в судьи председателями этих судов? В связи с чем вы считаете этих, не видевших жизни девочек с заочным образованием чем-то честным и умным по сравнению не только с собой, но и сотнями тысяч остальных юристов?

Во-вторых, судье поручается всего лишь вынести приговор (если суд установит, что преступление было), а вот назвать преступника преступником могут все, кто видел преступление и видел преступника.

Так, кто не видел, что судьи, выносившие судебные акты по делу Навального преступники? Кто не является свидетелем их преступления? Вот смотрите, статья 86 УК РФ «Судимость»:

«…3. Судимость погашается:

а) в отношении лиц, условно осужденных, - по истечении испытательного срока…

6. Погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, предусмотренные настоящим Кодексом, связанные с судимостью».

Испытательный срок по делу «Ив Роше» окончился у Навального 30 декабря 2020 года, и раз Верховный Суд оставил ему приговор по этому делу в силе, то, следовательно, с 30 декабря прошлого года у него уже не было никакой судимости по делу «Ив Роше», и уже не было никакого наказания – ни настоящего, ни условного. После 30 декабря 2020 года были аннулированы все претензии к Навальному. И никто и ничего к нему по этому делу и по связанному с ними обстоятельствами не мог предъявлять.

Так кто не видел, что судьи в январе 2021 года осудили Навального, хотя согласно статье 86 УК РФ (ещё раз повторю) уже не имели права предъявлять к нему никаких претензий – у него уже не было никакой судимости? Судьи осудили невиновного. Вы, «Новая газета», это видели? Так, почему вы не называете приговоры и административные акты по делу Навального и его сторонников тем, чем они является, – ПРЕСТУПЛЕНИЕМ судей? Ведь если бы все, кто эту судейскую мерзость видел, говорили, что судьи в деле Навального и его сторонников совершили преступление и вынесли заведомо неправосудные судебные акты, то это начало бы доходить до народных масс, и те трусливые и тупые тётки, которых назначили судьями, просто бы боялись выносить такие акты.

Так почему, повторю, вы, «Новая газета», преступление, называете «абсурдом»? Ответ один: потому, что из-за своего слабоумия вы, даже видя преступление, не способны понять, что вы видели. Или у вас есть иной ответ на этот вопрос?

И именно от неспособности понять простые вещи, вы вместо удара точным словом бьёте фашистский режим подушкой. Это, во-первых.

А, во-вторых, вы боитесь и считаете, что если вы будете бить режим подушкой, то и режим не будет делать вам больно.

Размечтались! Потребуется холуям режима обозначить перед Кремлём свою пользу, вас ударят не подушкой, а как Навального - беззаконием!

Ведь Навальный тоже, по сути, размахивал подушкой «коррупции», на которую власть откровенно чихала.

А видите, как оно повернулось?



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