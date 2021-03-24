Жопа мира голосует за технику онанизма

Пришло на мою почту письмо от "Активного гражданина", точнее, с сайта мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, который, как полагают, вот-вот возглавит системную оппозицию Путину и вполне вероятно даже победит.

О неизбежности появления собянинской фронды

Но это мне не ведомо, кто его знает, как собянинская верность Путину обернется в ближайшем будущем. А вот программа "Активный гражданин" меня касается, как и прочих граждан, не обязательно активных. И предлагает эта программа решить судьбоносные для меня, столицы и страны в целом вопросы.

Например, "Название для нового культурного центра в районе Строгино".

Вы ж представляете, какой важности и значимости вопросы доверяет Сергей Семенович решать москвичам? Ну как не откликнуться и не принять участие.

"Новое современное общественное пространство не только для жителей района Строгино, но и для всех москвичей появилось на улице Маршала Катукова. На месте бывшего кинотеатра «Таджикистан» по решению Правительства Москвы возвели здание с новейшим дизайном и удобной планировкой". - Сообщает "Активный гражданин". Ну и предлагает его как-нибудь позавлекательней назвать, чтобы отражалась суть и при этом не было похоже на все остальное.

Ну как назвать культурный центр в Строгино?

Конечно, "Жопа мира"!

Кликаю на соотвествующий раздел, вписываю название и голосую. И что вы думаете?

Ну, понятно, что за предложенное администрацией название "Строгино" проголосовало 53%, за то, чтобы оставить старое название "Современник" 25%, но за "Жопу мира" уже проголосовало 759 "активных гражданинов", или 2 процента участников!

Вот 2 процента граждан Москвы не просто нормальные люди с нормальной реакцией на ненормальныеь обстоятельства, но мы с ними и думаем, оказывается, одинаково!

Меня сразу заинтересовали другие голосования.

"Кого необходимо приглашать для участия в тренировках проекта «Спортивные выходные»?"

Пишу: "Путина". А что? Не все эе ему с Шойгой по тайге шариться, пусть и в подмосковном лесу покажет что-нибудь впечатляющее. Ну хоть себя.

И что думаете? 1940 москвичей проголосовали также, 1 процент опрошенных! И ведь не проголосовали тупо за предложенный вариант, а вписали своё. И оказалось, что 1940 человек думают примерно одинаково.

Дальше вопрос "Какие дополнительные онлайн-мероприятия необходимо включить в программу «Спортивных выходных»?"

Пишу: "Мастурбацию".

Результат - 886 человек, то есть тоже 1 процент ответивших. Друзья мои, да нас, критически настроенных к ситуации не так уж мало, и главное - никого не надо как-то особенно агитировать, все даже иронизируют сходным образом.

Последний вопрос: "Какие темы необходимо осветить на дополнительных занятиях «Спортивных выходных»?"

Мой ответ: "Техника онанизма". И что думаете? 759 человек думают также!

Конечно, все это голимый онанизм, но 759 человек прекрасно это сознают и характеризуют это абсолютно одинаково!

С таким базовым настроем избирателей вполне можно идти на выборы. Если 1-2 процента избирателей не просто сходно мыслит, а мыслит с тобой практически одинаково. Сама голосовалка, конечно, самонакручивается, и всегда дает тот результат, какого хочет добиться администрация. Но как социологический опрос - тоже работает.