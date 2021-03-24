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Московский листок

Украинские санкции убивают Россию. Смех душит...

Опубликовано 24.03.2021 в разделе комментариев 0

украина война киев зеленский
Украинские санкции убивают Россию. Смех душит...

Украинский президент Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против ряда граждан и компаний России. Он заявил, что продление санкций против России является одной из задач украинской государственной политики. 

Как следует из дополнительных материалов к указу, санкции продлены в отношении 26 физических лиц и 81 компании, в частности МИА «Россия сегодня», «Росгосстрах» и других. Под санкции также попали заместитель главы МВД России Александр Горовой, сенаторы Людмила Нарусова, Олег Цепкин, Ирина Рукавишникова, Александр Карлин и ряд российских чиновников.

***

Есть такая украинская поговорка: "Выколю себе глаз, нехай у тещи зять будет кривой". Никогда не знал, что это еще и основа украинской государственной политики. 

Нет, это не Зеленский, он просто смешной. Все началось задолго до него, даже еще СССР до конца не распался, а Украина начала рвать экономические связи со страной, волей исторических судеб предназначенной быть не просто ее основным партнером, а как бы половинкой украинской экономики.

Если бы Украина ввела такие санкции тогда, это был бы удар невероятной силы - встало бы всё по обе стороны границы, и больше не завелось.

Сегодня, когда взаимная зависимость экономик практически нулевая - что толку в санкциях?

Допустим, закрыли офисы Сбербанка и сняли банкоматы, а какая разница, если карточек банка ни у кого нет? Только возникает в очередной раз вопрос, почему этих карточек да банкоматов нет и в Крыму? Правительство Крыма вроде санкций против Грефа не вводило...

Конечно, плохо, что теперь заместитель главы МВД не поедет отдыхать в Одессу и кататься на горных лыжах в Карпаты, но гораздо хуже, что руководство Украины не хочет понимать, что сейчас оно наказывает свою страну и свой народ. Вся вина которого в том, что он их выбрал...

А уж как теща рыдает, как рыдает...

А.Б.



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