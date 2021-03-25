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Московский листок

Лучше нашего нет. И не будет...

Опубликовано 25.03.2021 автором Анцелович Леонид в разделе комментариев 0

путин выборы кремль
Лучше нашего нет. И не будет...

Все кричат: «Американский президент, Американский президент!» – а я так считаю: лучше нашего - нет.

Наш президент – самое большое наше достижение.

Там у них не выборы, а оперетта – и так и этак, и тюти-мути, и встал, и сел, агитация, праймериз, дебаты… А наш на истребителе слетал, со дна моря амфоры достал, щуку говорящую выловил – 86,7%. Непритязательный, спортивный, выносливый – коня на скаку, бабу в резиденции. В подводную лодку поставь – поведет, танк – заведет, тигра взасас.. Сто тысяч недовольных одним полком нацгвадии усмирит. Англичане не усмирят, американцы не усмирят, французы не усмирят, наш – усмирит. Полтыщи в участок, полсотни в Матросскую тишину, сотню к Склифосовскому, а свое возьмет. И портрет нарисует, и на рояле сыграет, и на английском споет. И это ж после того, как восемь шайб заколотит, в тайге метеорит с полтонны найдет, заблудившегося охотника выведет. Достоинство депутата по длине яхты мерит, а о патриотизме министров по забугорной недвижимости ценит. Ох, эти западные и восточные партнеры, говорят – лучше вашего – в целом мире нет. Не жалеет для них богатство наше национальное -даже вакцину уникальную.

Но вот народ президенту достался нерешительный, потерялся от многообразия, силы, глубины своего вождя. Все ему мало: пенсий, зарплат, пособий; законы ему не нравятся, цены на бесплатное лечение и образование. Дурным глазом глядит на квитанции ЖКХ и повестки в суд. Полицейских до смерти боится, на работе молчит, дома Соловьева по телевизору слушает.

А президент ни черта не боится, ни одного оппозиционера в грош не ставит. Может на лечение за границу отправить, а как выздоровеет с самолета – в кутузку.

В чем его сила? Любишь президента, изволь квартиру тебе, маме и бабушке; с законом проблемы, – амнистию изобретет. За прокурора, судью, следователя – горой стоит. Так и висит у каждого начальника в кабинете его портрет, как икона. На кой им другой президент?



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