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Московский листок

Кто украл выборы Белозерцеву?

Опубликовано 24.03.2021 в разделе комментариев 0

путин выборы навальный кремль
Кто украл выборы Белозерцеву?

Очень незаметно прошла информация, что СК предъявил обвинение бывшему председателю участковой избирательной комиссии (УИК) Бессоновского района Пензенской области в фальсификации итогов голосования. 

Речь идёт о выборах недавно арестованного губернатора Бессонова в сентябре 2020 года, а также дополнительных выборах депутатов Госдумы РФ. Следствие полагает, что председатель внесла в 1324 избирательных бюллетеня отметки о голосовании за одного из кандидатов.

Белозерцев тогда набрал 78,72 процента голосов. На довыборах в Госдуму прошел Александр Самокутяев, который получил более 60 процентов голосов избирателей. 

О том, что губернатор непопулярен, мягко говоря, писали и до того, и после. У общества сомнений в том, что почти 80 процентов голосов для такого политика - результат абсолютно нереальный. И наверно сейчас следствие это уже подтвердит.  Все равно выбирать нового...

Сам Белозерцев, будучи уже в камере, рассказал членам ОНК, что был удивлен аресту - ведь претензий к нему со стороны президента, который его назначал, не было.

А интересно, знал ли президент, что выборы губернатора, к которому "нет претензий" - фальсифицированы?

Давайте рассуждать здраво - Следственный комитет, когда инциируется уголовное дело против губернатора или министра, непременно получает на это санкцию "наверху", а подчинен Следком непосредственно президенту, глава органа - если не близкий друг, то давний и добрый знакомый... В общем, все прозрачно.

Конечно, президент, назначая такого ценного кадра, а потом подтверждая его очередное выдвижение на губернаторский пост, прекрасно знал, с кем имеет дело. Наши "органы" далеки от идеала, но все же дело свое они знают, и такая персона, как губернатор, находится под постоянным присмотром. Да тот не особо и скрывался, полагая, что у президента "нет претензий".

То есть высшая власть в стране была в целом в курсе, что губернатор Белозерцев "берет", и что избран он был, мягко говоря, не совсем честно. А если называть вещи своими именами - избран он и вовсе не был, ему результат "нарисовали".

Стоп, а что ж это за система, когда президент и его вертикаль обо всем знает, но до поры до времени свои знания приерживает, пользуясь услугами откровенных мерзавцев?

Может быть, у кого-то есть ощущение, что Белозерцев уникален, что это все "сбой системы", а все остальные губернаторы - обожаемы народом и честны как наркомпрод Цюрупа, падавший в голодный обморок прямо на заседании Совнаркома?

Но что-то о голодных обмороках губернаторов на приеме у президента не сообщали... А вот о дворцах и виллах, яхтах и вертолетах, часах в цену хорошей квартиры и королевских драгоценностях фавориток - весь интернет забит информацией. И что, наши "органы" не знают? Или знают, но "придерживают" информацию, не докладывают вовремя президенту?

Навальный, конечно, нехороший человек, весь лес в Кирове разворовал, но информация о состояниях представителей властной верхушки у него откуда-то есть. И есть ощущение, что ровно из тогго же источника, что и у Администрации президента. 

Или это зарубежные спецслужбы лазают по кошелькам наших доверенных губернаторов? Так вот, олткрою тайну, которая вообще не тайна - если сведения о коррупции высших чиновников появляется у иностранных спецслужб, то они, в рамках межведомственного взаимодействия, обязательно делятся ей с нашими. Как и наши с иностранными. Это на сегодня в мире нормальная практика, а ненормально то, как дальше национальные правительства ей распоряжаются - кладут под сукно, до подходящего случая...

Но знаете, меня сегодня больше волнует не информация о наворованном, а сведения о фальсификациях на выборах. Они ведь идут параллельно, часто просто между собой связаны. 

У нас что, получается, вся власть занимает свои посты незаконно? Да-да, вся вертикаль... Укравший выборы мэр назначает себе администрацию, которая потом организует фальсификации выборов более высокого уровня. Укравший выборы губернатор организует выборы в парламент и - страшно сказать - выборы президента в своем регионе. Вот как сам выборы украл, так и другим организует. Как умеет.

А те, кто призваны выявлять, разоблачать, пресекать и судить - те сами зависимы от этой системы. Да и судей назначает президент, а утверждает местный парламент, который в массе своей тоже выборы-то украл...

Понятно, что какой-нибудь Фургал, который, кажется, выиграл выборы если не совсем уж честно, но выиграл, а не украл, выламывается из стройной конструкции власти. То есть изменить систему. потихоньку заменяя воров на честных, не получается - система сама себя хорошо охраняет. И Фургал теперь будет сидеть в одном СИЗО с Белозерцевым.

Вот в СИЗО равенство прав и возможностей обеспечить можно. А на воле нельзя. Тут сам факт честности является преступлением против государственной власти.

Анатолий Баранов



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