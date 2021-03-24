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Московский листок

Россиянам рассказали, что от них ждет "Единая Россия" на выборах в Госдуму

Опубликовано 24.03.2021 в разделе комментариев 0

рейтинг единой россии выборы 2021 года
Россиянам рассказали, что от них ждет "Единая Россия" на выборах в Госдуму

Больше половины россиян (54%) допускают голосование за "Единую Россию" на думских выборах 2021 года, еще 42% принципиально исключают такую возможность. Такой вывод следует из данных совместного исследования электоральных предпочтений Института социального маркетинга (Инсомар) и Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) (обе структуры работают как с ЕР, так и с внутриполитическим блоком администрации президента).

Согласно результатам опроса, если бы выборы в Государственную думу состоялись в ближайшее воскресенье, за партию власти свои голоса отдали бы 33% наших сограждан. За КПРФ проголосовали бы 16%, за ЛДПР — 9%. Партия «Справедливая Россия — За правду», по данным социологов, набрала бы 8%, а «Яблоко» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — по 4%.

Около 42% респондентов заявили, что "точно примут" участие в голосовании. Вариант "скорее приму" выбрали 13%, "скорее не приму" - 4%, "точно не приму" - 8% и более 30% сказали, что определятся ближе к выборам.

"Рейтинг ЕР стабилизировался и находится в коридоре 30–35% по данным большинства исследовательских институтов", - цитирует "Коммерсант" директора по политическому анализу ИНСОМАР Виктора Потуремского.

По словам лавы ФоРГО Константина Костина, ближе к выборам станет очевидно, что рейтинг Единой России не просто стабилизировался, а начал расти: "Тогда станет понятно, что то самое конституционное большинство (300 из 450 мест в Думе) вполне достижимо". "Конституционное большинство не будет каким-то сверхоптимистичным сценарием, потому что многое зависит от оппонентов, а оппоненты довольно слабы", - считает эксперт Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

 



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