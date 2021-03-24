Иностранцы отказались от 500 участков в Крыму из-за запрета на владение

Иностранцы отказались по меньшей мере от 500 земельных участков в Крыму после того как Владимир Путин подписал указ, запрещающий им владеть землей на полуострове, сообщает РБК со ссылкой на госкомитет Крыма по государственной регистрации и кадастру.

Всего иностранцам в Крыму до подписания документа принадлежало около 11,5 тысяч участков. Большинство этих земель принадлежат украинцам. По данным Росреестра на 1 января 2021 г., количество таких участков снизилось до 11 тыс.

В Росреестре заявили, что власти принудительно продадут земли иностранцев, если те не откажутся от них в течение года после вступления указа в силу. Вырученные деньги должны будут передать бывшему владельцу или государству, при этом возместив бывшему собственнику стоимость имущества.

Год назад президент Владимир Путин подписал указ, который запрещает иностранным гражданам, иностранным юридическим лицам и лицам без гражданства владеть земельными участками на территории Крыма, Севастополя, Астраханской и Калининградской областей. Запрет вступил в силу 20 марта 2021-го.