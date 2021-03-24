Анатолий Баранов: Интернет стал убийцей качественной, профессиональной журналистики

Кто из руководителей страны вам больше нравится?: Варианты ответов: Иван Третий Иван Четвертый Грозный Димитрий Первый (Лжедмитрий) Алексей Михайлович Тишайший Петр Первый Екатерина Вторая Александр Первый Николай Первый Александр Второй Александр Третий Николай Второй Владимир Ленин Иосиф Сталин Никита Хрущев Леонид Брежнев Михаил Горбачев Борис Ельцин Владимир Путин Результаты