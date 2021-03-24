Анатолий Баранов: Интернет стал убийцей качественной, профессиональной журналистики

Журналист, главред Открытой электронной газеты «Форум.МСК» Анатолий Баранов прокомментировал актуальную ситуацию в мире в эфире программы «На самом деле».
Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.
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к группе "Руки вверх!". Он ответил: написал 24.03.2021 14:20
Поп-музыка имеет тенденцию спускаться к все более простым формам."
Журналистика в Интернете имеет те же проблемы.