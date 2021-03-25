Шаман Габышев: Демон будет свергнут в августе 2021 года

За время своих коротких походов с целью изгнания "демонов" из Кремля якутский шаман-воин Александр Прокопьевич Габышев стал любимцем многих тысяч россиян. Видео с ним в интернете набрало миллионы просмотров. По мере продвижения вглубь страны его движение начало стремительно прирастать сторонниками и могло вылиться в действительно массовый протест, поэтому начавшиеся преследования "настоящего буйного" никого не удивили. На борьбу с Воином Света были брошены целые полки силовиков. Об особом отношении властей к этому оппоненту говорит факт своеобразной реинкарнации карательной психиатрии. Один из самых адекватных граждан был признан ею невменяемым, что вполне естественно для системы, давно научившейся белое выдавать за чёрное и наоборот.

Достаточно почитать интервью Габышева различным изданиям, чтобы понять, насколько глубоки и чисты его мысли и речи:

"Демократия должна быть без страха. Сейчас люди боятся говорить, боятся, что их уволят, зарплаты лишат. Просто у нас государственная сила беспредельная, демоническая. Народ в искусственную депрессию загнан".

"В европейских странах, в США государственная власть уравновешена народовластием. Равновесие должно быть — между государственной властью и народом. И борьба за равновесие идёт порой, да, кровавыми методами, если тиранические государственные режимы не дают демократическим способом уравновесить их власть".

"Бояться не надо. Не то время, не те обстоятельства. Храбрость горы свернёт. Я не боюсь. Может, меня завтра (что очень вероятно) возьмут и убьют. Я к этому готов. Да, думаю, попытаются убить, так как не захотел подчиняться и не замолчал".

"Сейчас каждому в стране угрожает опасность, членам моего отряда и их родным – тем более. За любой митинг – задерживают, если студент – выгоняют из вуза. И вот мы идем как раз для того, чтобы искоренить этот страх. Чтобы все дышали легко, свободными себя чувствовали. Как в моей молодости – когда весь мир нам был открыт. Сейчас этого нас лишили".

Кто из нынешних государственных деятелей, из сонма участников телевизионных политических шоу способен так ясно, лаконично и точно характеризовать суть момента?

В текущем марте портал "Новости Якутии" собрал мнения общественников о процессе Габышева, приведу некоторые из них.

Профессор У.Винокурова, обладатель титула "Якутянин года": "Будучи психологом по образованию, я считаю, что Габышев не имеет таких серьезных психологических отклонений, чтобы его изолировать от общества. Его идеи не угрожают общественной безопасности и не нарушают конституционные права. Он не несет в себе угрозу насильственными действиями".

Экс-политик Э.Березкин: "Зачем лечить человека, если он сам в состоянии себя обслуживать и не представляет непосредственной физической угрозы окружающим? Конечно, он не нуждается в принудительном лечении. Я однозначно считаю, что это нарушение прав человека. Ну а как еще? Приходят домой, вытаскивают, при том что никто на него не жаловался. Так любого можно объявить сумасшедшим и забрать из дома, меня, вас — всех. По его мнению, Россией правят бесы, которых нужно изгнать. Я вот как экономист считаю, что Россией, как и нашей республикой, управляют экономически безграмотные, к тому же вороватые люди. Мое мнение таково, а его таково, это проявление гражданской позиции".

Предприниматель А.Алексеев: "В принудительном лечении нуждаются те люди, которые проявляют агрессию и действительно опасны для общества. В отношении Габышева я такого не слышал. Я думаю, что права Габышева нарушаются. Это какой-то беспредел".

Нужно добавить, что вкупе с невменяемостью шамана теперь обвиняют в нанесении самодельным мечом опасной колотой раны в бедро росгвардейца. Когда, где и при каких обстоятельствах имел место подобный эксцесс, правоохранительные органы подробностей не приводят. Так что многим подобные обвинения представляются сомнительными. Особенно на фоне того безобразия, что творится в самой полиции. Так, МВД уже 2 месяца не может отыскать в своих рядах омоновца с запотевшим забралом, который пнул женщину в живот и вроде как приходил к ней извиняться в больницу. В другом нашумевшем случае экс-полицейский получил 3 года условно за выстрел из травматического пистолета в ногу 13-летней девочки. Да и репутация судов не отстаёт. На Ставрополье суд впервые в истории человечества оштрафовал 7-летнего ребёнка за долг по "коммуналке" в размере 565 руб.

В отсутствие сколько-нибудь убедительных оснований для преследования шамана Габышева начинают мутить воду разного рода конспирологи. Они выдвинули версию, что приказ остановить Воина Света исходил лично от президента Путина, который оказался сильно напуган его заявлениями зажечь костёр прямо у стен Кремля, накормить огонь кумысом и конским волосом, стучать в бубен и читать молитву, в результате чего Путин придёт в себя и подаст в отставку. В последних перед арестом заявлениях Александр был крайне резок: "Мне как шаману предсказано, что демон будет свергнут в августе 2021 года. Я эту дату и не скрывал никогда". После задержания якутского шамана на день весеннего равноденствия российский президент совместно с министром обороны отправились в сибирскую тайгу, в места, где, предполагают конспирологи, совершили в противовес Габышеву свой шаманский обряд, чтобы в августе 2021 года власть удержать. Что ж, в конце лета окончательно выяснится, чьи заклинания окажутся сильнее.

Хотя, очевидно, силы не равны. Якутский шаман - как русский Иванушка перед взбеленившимся трёхглавым самодуром-драконом, которого одолеть можно разве что в сказках. Правда, одну победу Александр уже одержал. Польский журналист Яцек Хуго-Бадер написал о нём книгу "Шаманская болезнь", в которой есть следующие слова: "Для меня он был такой звездой с экрана телефона. А потом ты едешь, встречаешь этого человека, и он ещё и рта не открыл, а ты уже в него влюбляешься, моментально. Это просто такой тип человека. Он абсолютно прекрасен, и я не имею в виду его внешний вид. Напротив, чем он более некрасив, тем более прекрасен...". О кремлёвских супостатах Габышева такое не напишут. Те, конечно, ловки до безумия, падающие карандаши подхватывают, заставляя телевизионных соловьёв захлёбываться от восторга, но пишут о них... Не рискну даже повторить. Один на днях тут написал и вышел на Красную площадь с плакатом... В общем, 30 суток ему дали. Большая разница.