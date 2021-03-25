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Московский листок

На пути к коммунизму: планомерность

Опубликовано 25.03.2021 в разделе комментариев 0

Третья лекция цикла "После капитализма", посвящённая видению общества будущего.

Все лекции цикла "После капитализма": https://www.youtube.com/playlist?list...

Основные вопросы: 1) Тайна формального и реального обобществления 2) Противоречия национализации 3) Обобществление и непосредственно-общественный труд; 4) Самоуправление vs. бюрократизм 5) Становление планомерности: от учета и контроля к планированию Содержание: 0:00 Начало 01:15 Какой уровень развития технологий необходим для перехода к коммунизму? 04:38 Обобществление производства, концентрация и централизация капитала 05:50 Концентрация капитала и концентрация производства – не одно и то же 08:11 специализация производства 11:43 Обобществление производства 15:23 Социализм как единая фабрика 17:07 Поздний капитализм 18:40 Корпоративное манипулирование 26:36 Неполная планомерность 27:37 Что делать с монополиями? 29:33 Неполная планомерность (продолжение) 30:33 Государство как регулятор при государственно-монополистическом капитализме 31:08 Предпосылки планомерности: социальное творчество трудящихся 37:03 Три функции государства сегодня 41:32 Нужна ли национализация? Противоречия огосударствления 43:37 Обобществлённый труд и непосредственно-общественный труд 49:02 Общество как совокупный работник и как совокупный организатор производства 52:16 Как снять противоречия царства необходимости? 56:32 Координирующая структура для организации производства 59:50 Историко-логическое развитие планомерности



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