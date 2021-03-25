Напал и нанес ему покраснения...

24 марта московские коммунисты (ОКП, Рабочий Компас, Рабочий Контроль, РМП-Москва, Трудовая Россия) вновь вышли на одиночные пикеты в защиту Александра Черепанова. На этот раз пикеты проходили у Генеральной прокуратуры, для которой было подготовлено обращение «Прекратить фальшивое уголовное дело!»

- Требуем прекратить преследование Александра Черепанова!

- Руки прочь от коммунистов!

- Губернатор А.В. Моор! Проявите благоразумие и уважение!

Дело длится уже 5 месяцев, с тех самых пор, как тюменские власти решили настоять на своём барском решении — не пустить коммунистов 7 ноября на улицы города. В Тюмени в этот день на четырёх площадках шумно развернулись продовольственные ярмарки, организованные городом, а коммунистов, вышедших на улицу, ожидала полиция. Полиция, следуя наставлениям мэра города, не просто сорвала праздничную демонстрацию в честь 103-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, но жестоко разогнала демонстрантов — кого-то даже валили на землю, кого-то захватили в автозак. Александр Черепанов провёл на полу автозака около получаса, но даже в медицинской помощи ему было отказано.

Зам полиции В. Волковицкий пошёл дальше — через неделю составил заявление на Черепанова, сочинив настоящий боевик, как 70-летний редактор «Трудовой Тюмени», два дня назад выписанный из больницы, напал на него (полицейское руководство), и нанёс ему покраснения (то ли в области века, то ли щеки, то ли было нападение на самом деле — суд до сих пор разбирается). Полицейские свидетели путаются в показаниях, участники несостоявшейся демонстрации, наоборот, только дополняют друг друга, но тюменская судья Ленинского района Т. Храмцова не сдаётся — в удовлетворении ходатайств защите отказывает, снимает вопросы, задаваемые А. Черепановым и его адвокатом, не допускает на судебные заседания журналистов, запрещает видеосъёмку. Вероятно, надеется, что таким образом сможет обесценить показания десятков свидетелей, которые говорят о преступлении власти против коммунистов города.

Рассмотрение уголовное дело в отношении главного редактора «Трудовой Тюмени», первого секретаря Тюменского обкома РКРП-КПСС по ст. 318 УК РФ (по мотивам фантазий полицейского руководства) будет продолжено теперь только 26 апреля. Может быть, зам полиции Волковицкий за это время и мэр города Кухарук вспомнят ноябрьские дни 2020-го года и свои незаконные распоряжения. Ведь справедливое дело, как говорят в народе — «хоть поздно, да годно».