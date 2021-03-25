ЕР разом отклонила три варианта индексации пенсий

Государственная дума в ходе пленарного заседания в среду отклонила три законопроекта, которые касались возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам. Кабмин подсчитал, что для реализации законопроекта потребуется дополнительно около 184,25 млрд рублей и счел эти траты необоснованными.

Предложения вносили КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», так что можно смело сказать: индексацию пенсий отклонила "Единая Россия".

Чтобы принимать такие решения в год выборов в Думу, надо быть очень твердо уверенным в непоколебимой симпатии избирателя. Откуда такая уверенность у ЕР - загадка. Но эта партия все время выигрывает выборы в Государственную думу, причем с разгромным счетом.

Есть, конечно, и ответ на эту загадку российских выборов.

Кто украл выборы Белозерцеву?

Но пока не признаются, утверждают, что пользуются любовью россиян и без взаимности...

А.Б.