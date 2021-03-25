Цель жизни гражданина

Порою просто удивляет, насколько цели и интересы настоящих государственных деятелей непонятны тем «интеллектуалам», которые об этих целях и интересах пишут.

Как-то я прочёл, что Шарль де Голль, дескать, сказал, что нация, у которой есть 200 сортов сыра, не имеет права на жизнь. Я даже не стал тогда проверять, сказал ли он это на самом деле, настолько мне эта мысль де Голля была понятна.

Однако, когда я стал уточнять в интернете, как именно де Голль эту мысль сформулировал, то выяснилось, что в интернете мусолят это высказывание в совершенно другом оформлении, к примеру: «Шарль де Голль, президент Французской республики, однажды заметил, что невозможно управлять страной, в которой существуют 246 видов сыра, - и, само собой, делают совершенно глупый вывод из этой мысли, - тем самым признавая тот факт, что Францией правят не президенты, а кухарки». (Какие, к чёрту, кухарки?!) И не просто так «объясняют» эту мысль великого француза, но и растолковывают её непонятливым:

«Сыр и вино — основа французского образа жизни. Повар здесь не просто невидимый производитель салатов и котлет, он публичная фигура, которая может удостоиться высшей государственной награды — ордена Почетного легиона — или наложить на себя руки, потеряв заветную звезду, которой награждает заведения путеводитель Michelin. В Министерстве культуры действует Департамент кухонного искусства, а книжка для молодых родителей рекомендует с младенчества приучать ребенка к сырам: гастрономический слух необходимо воспитать еще до уроков скрипки и английского. Еда — одна из главных тем беседы, в особенности за столом, где, как ни странно, принято обсуждать не то, что подают, а то, что подавали: в этом же ресторане при прежних хозяевах, во вторник в гостях или в вегетарианском заведении в Нью-Йорке. Времена года — это кулинарные сезоны: с сентября по апрель — устрицы, ноябрь — молодое божоле, декабрь — трюфели, август — каникулярные чревоугоднические приключения».

Наверное автор этой мысли видел французский фильм «Ватель», повествующий о французском кулинара аж XVII века(!) Франсуа Вателе. Ватель в имении принца Конде организовывал для короля трёхдневный пир, но случилось нечто для него ужасное: из-за штормов на заключительный пятничный ужин (постный день), оформленный в «морском» стиле, не привозят вовремя рыбу и омаров. Ватель, не желая видеть собственный позор, кончает жизнь самоубийством, бросаясь на шпагу. Это всё хорошо, это всё понятно, и то, что во французской памяти сохранились даже имена поваров, а не только д’артаньянов, – восхищает. Особенно русского человека, у которого за эти времена дворянство сохранило память только о себе.

Но Шарль де Голль – это не гурман, не завсегдатай ресторанов, это не человек, для которого еда составляла смысл жизни. Это был великий француз, который всей своей жизнью пытался возродить то величие Франции, которое Франция имела даже до первой половины XX века, - когда лучшие учёные, лучшие инженеры, лучшие полководцы, лучшие энциклопедисты и даже лучшие революционеры были французами, когда языком дипломатов был французский, когда не только русская аристократия, но и британская аристократия говорили на французском языке.

Де Голль был тот единственный президент в мире, который заставил США забрать свои долларовые бумажки и обменять их на золото, мало этого, де Голль вывел Францию из НАТО. Он реально сделал Францию суверенной и подчиняющейся только интересам французов. Его экономическая политика вызвала резкий экономический рост и рост благосостояния французов за счёт, в первую очередь, приоритетного развития высокотехнологичных и высоконаучных отраслей. К концу правления де Голля французы реально ощутили себя независимой, великой державой, уверенно занимающей высокое место в мировой политике и экономике.

И по сравнению с де Голлем последующие президенты Франции – это просто ничтожества.

Поэтому, говоря о сыре, Шарль де Голль меньше всего думал о еде.

А о чём?

У лиц, пишущих о государствах и государственных деятелях, совершенно придурковатые представления о предмете своих «исследований». Одни, к примеру, государством считают только аппарат управления государства, исключая из состава государства сам народ, вернее, граждан. У них государство – это «аппарат насилия». Да как может существовать государство без граждан? Кого насильничать будете, придурки?

У других демократия (народовластие) образуется, когда народ голосует на выборах. Идиоты! Народ имеет власть не от голосования, а только тогда, когда аппарат государства подчиняется интересам народа! Поскольку власть возникает не тогда, когда командуют, а когда подчиняются тому, кто имеет власть.

Народ – это ныне живущие граждане и будущие поколения. Аппарат государства предназначен для организации защиты народа, а что касается ныне живущих граждан, то аппарат организовывает их защиту в случаях, когда сами граждане не способны себя защитить.

Но кто такие граждане?

Это те, кто находится под защитой государства и служат государству. СЛУЖАТ!! Поскольку без службы граждан своему государству, аппарат государства не способен граждан защитить – некого будет организовать для их же защиты.

Ну представьте, на некое государство напал сильный враг, в одиночку защитить себя граждане не способны, президент, руководя этой защитой, пытается организовать всех граждан – призывает их в армию. А они НЕ ХОТЯТ СЛУЖИТЬ государству. Как президент организует их на коллективную защиту их самих и будущего их детей?

Подчеркну и повторю, граждане защищают себя сами, аппарат только организовывает их для этого. Посему гражданином является тот, кто имеет целью защиту своего государства – имеет целью своей службой коллективно защитить и себя, и будущее своих детей, - тот, кто служит государству.

Неважно, какую цель имеет государственный аппарат, ВАЖНО, ЧТОБЫ У ГОСУДАРСТВА БЫЛИ ГРАЖДАНЕ: будут граждане, будет и соответствующий государственный аппарат. И то, что у власти в России фашистское говно, свидетельствует о том, что в России нет граждан. Нет граждан – не нужен служащий гражданам государственный аппарат. Вот этот аппарат и разворовывает Россию.

Глава государственного аппарата обязан организовать граждан – в этом цель его управления, в этом была и цель де Голля. Но как он может исполнить свои функции управления, если у него вместо граждан организмы, у которых целью жизни является не будущее детей, а как вкусно пожрать - как и в каком ресторане найти ещё что-то такое-эдакое, что ещё на жрали, к примеру, сорт сыра? Организмы, которым для вкусной жратвы только сыра надо 246 сортов? Которые не едят, чтобы служить, а «служат», чтобы жрать?

Вот смысл сетований де Голля – он бессилен организовать граждан Франции на создание для потомков великой Франции, если население Франции озабочено только тем, чтобы пробовать сорта сыра, которые оно ещё не ело.

Но это была, собственно, преамбула (что мы французам, что нам французы?). Поговорим о Москве – о том, в чём смыл жизни столицы позднего СССР, а ныне позорной «Рашки», - в чём смысл жизни москвичей?

Как-то без особых причин задумался, а сколько в Москве памятников конкретным лицам и кому именно? Нашёл статью в Википедии «Список московской городской скульптуры», в которой перечислены памятники всех видов (без бюстов Дважды Героям, которые ставились по зпкону), в том числе сказано, кому именно поставлены эти памятники.

Подчеркну – речь идёт не вообще о памятниках, а только о памятниках конкретным лицам, поставленным по инициативе москвичей.

Понятное дело, что рабочие и крестьяне к сооружению этих памятников отношения не имеют, и инициатива их установки принадлежит сугубо интеллигенции Москвы (даже если эти интеллигенты сидели в партийных или государственных органах).

В порядке убываний количество памятников выглядит так.

На первом месте памятники «Выдающимся деятелям культуры», под которыми понимаются не учёные и инженеры, а развлекатели народа - поэты, писатели и артисты, - в общем смысле этого понятия – клоуны. В Москве установлено 97 памятников 69 таким деятелям. Такая разница от того, что раскрученным «деятелям культуры» в Москве построено по нескольку памятников, скажем, Пушкину – 15 памятников, Льву Толстому и Антону Чехову – по три.

Далее идут памятники политическим деятелям и военачальникам – 41 персоне поставлено 58 памятников (около сотни ещё оставшихся памятников Ленину Википедия считает за один). Причём, среди царей нагло затесался и Егорка Гайдар - «это воще!». Как бы не удивляет 7 памятников Петру I, но 4 памятника Кутузову?! Ему до революции Москва не поставила ни единого памятника, поскольку ненавидела этого «полководца», сдавшего французам Москву без боя, а тут сразу 4? Правда, 2 построены уже после полного захвата власти в России интеллигентами, что объясняет дебилизм «кутузовщины», но не оправдывает его.

Далее по убывающей идут памятники, названные «памятниками учёным», персонально 35 лицам установлено 49 памятников, и как-то не удивляет, что в число учёных записали и филолога Лихачёв, прославленного только в области развала СССР. Правда, в числе учёных есть и пара инженеров - Шухов и Калашников, - но вот каким боком отнести к «учёным» литературного критика Н.Г. Чернышевского? Для количества в список внесли? Ну, ладно, не будем цепляться.

Шестнадцати иностранцам установлено 16 памятников. Почему-то в списке нет памятника Симону Боливару, на закладку которого меня когда-то пригласило посольство Венесуэлы от имени ныне покойного Уго Чавеса, лично присутствовавшего на этой церемонии (может потому, что памятник Боливару - это бюст?).

Существенно больше, нежели инженерам повезло врачам и медицинским работникам – 15 из них установлено 15 памятников, десяти космонавтам установлено 12 памятников, шести спортсменам и тренерам установлено 10 памятников. С попами подсуетился покойный В. Клыков и теперь в Москве аж 5 памятников пяти «религиозным деятелям».

Ну и шести Героям Великой Отечественной войны установлено 7 памятников, - выдающейся московской интеллигенции, во время войны удиравшей в эвакуацию за Урал, эти лица совсем не интересны.

Как видите, Москва запружена памятниками персонам, но это не памятниками труженикам, врачам и героям (таких в сумме всего 56), а всем тем, кто развлекает эту нашу уставшую от безделья интеллигенцию – «элиту нации» - затейливыми романами или дрыгоножеством. Аж 69 этих, по сути, клоунов, удостоились украшать столицу и навязчиво напоминать о том, что русский интеллигент ценит не труженика, а клоуна.

Клоуны нации – это наше всё!

И когда на два памятника двум инженерам аж 97 памятников клоунам, то становится понятно, что для столичного обывателя СССР самое ценное, его жизненная цель – это развлекаться.

Ну и как при такой элите нации, можно было сохранить государство для народа – Советский Союз?