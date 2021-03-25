Голубая Пресня

Блогер Собянин такой неуемный... То есть не унимается, даже примерно обоср... облажавшись буквально вчера с нелепым голосованием.

Жопа мира голосует за технику онанизма

Теперь он нам рассказывает, как меняется городская среда под его чутким руководством: "Теперь очередь дошла до главной улицы района – Красной Пресни и ее продолжения – Звенигородского шоссе".

Ну, стало быть, не будет больше в Москве Красной Пресни. Будет другая какая-нибудь, может голубая...

Вот вдумайтесь на секундочку: "Продолжаю рассказывать о планах создания качественной городской среды".

То есть раньше, 850 лет до Собянина, городская среда в главном городе России была некачественная. а местами ее, видимо, и вовсе не было. Но вот приехал из Тюмени Собянин и началась среда.

Ему даже не приходит в голову, что в городе с 850-летней историей речь может идти лишь о сохранении исторической городской среды, а никак не о "создании". Вот там, в Новой Москве, которую зачем-то присоединили, а потом потихоньку про игрушку стали забывать - вот там создавайте городскую среду, среди картофельных полей и свалок бытовых отходов, вам только спасибо скажут. А в центре Москвы не надо.

Вот это - Пресня глазами собянинских дизайнеров. Если бы не фон из Москва-сити, то не отличили бы от парка Северное Тушино или какого-нибудь Сиреневого бульвара. Вот только в Тушино такие шезлонги на пляже стоят, а на Пресне тоже купаются? Или просто загорают в виду небоскребов?

Здесь, значится, стоял с войском Василия Шуйский, обороняя боярское царство от Лжедмитирия - постоит, присядет на скамеечку... Тут революционные рабочие сражались с царскими карателями - видимо, вот такие плитки выдирали из дорожного покрытия и кидались... Про то, что тут несколько столетий жили какие-то люди, и что у них могли быть какие-то воспоминания - вот все их под плиточку и укатали.

Зато "на углу Красной Пресни и Трехгорного Вала планируем создать уютную видовую зону с детской площадкой и местами отдыха, которая станет новой точкой притяжения для жителей района и работающих поблизости людей".

На одном из самых загруженных перекрестков Москвы - видовую зону и места отдыха для детей? Интересно, а на что там смотреть, на МакДональдс? А чем там дышать?

"На головном участке Звенигородского шоссе от Красной Пресни до ТТК будут созданы удобные тротуары и высажены многочисленные деревья и кустарники, которых там сегодня явно не хватает".

Ага. Такие же вот высажены на Ленинградском проспекте, между "Динамо" и "Белорусской". Как это приятно - посидеть на скамеечке между двумя плотными потоками машин... Но на Пресне лучше, там поток машин только с одной стороны. а с другой - забор Ваганьковского кладбища, чтобы знать, к чему стремиться. До ближайшего жилья не очень даже и далеко, минут пятнадцать пройти, чтобы посидеть и подышать выхлопными газами.

Черт их знает, какими местами они там думают, в правительстве Москвы... Наверно, самыми лучшими.

А еще их наемные блогеры сильно возмущаются словом "жопа" в заголовке. Хотя, например, самый известный рассказ Эфраима Севелы так и начинается: "Здравствуй, жопа! Новый год!"

Хотя, кто такой Севела? Похоронили на Митинском кладбище, и скажи спасибо. Не на Ваганьковском же или Троекуровском, там солидные люди покоятся с миром, депутаты, бандиты... А это кто? Не Прилепин же, не Яхина.

А кому собянинская Москва не по вкусу - "чемодан-вокзал-Россия". Новых москвичей наберем, которым нравится.