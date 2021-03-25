Своим молчанием народ помогает кремлёвскому долгожителю

Листая интернет знакомишься с жизнью народа в других странах, в том числе Германии, США. В этих странах редко народ бастует за повышение зарплат. В основном митинги с погромами проходят по политическим мотивам. Создаётся впечатление, что там нет коррупции и зарплата рабочих устраивает. Однако наш народ СМИ не балует рассказами о положении рабочего класса в этих и других странах. На зарплату и даже на пособие в этих странах можно жить. Но есть и коррупция не уступающая нашей. Тогда почему у них зарплата выше нашей в десять раз, например, в Германии?

Арестовали губернатора Пензенской области, хотя надо было это делать пять лет назад. Вместе с ним пошли сыновья Александр и Данил, руководитель фармацевтической компании Б.Шпигель и супружеская пара А.Колоскова. Задержали Белозерцова за взятку в 31 миллион от Шпигеля. Оказывается для него 31 миллион рублей это не деньги. У меня сразу на голове зашевелились волосы, которых нет. При обыске в квартире губернатора присутствовала жена. Интересно узнать, как она себя чувствовала при этом? Ведь она знала, что её муж взяточник с большой дороги. Знали и пользовались этим их сыновья. Они жили как все чиновники, поэтому и не возникали.

Откуда же этот фармацевт имеет такие доходы? От продажи лекарств нищему народу. Можно предположить, что лекарства стоят в разы дешевле, но никто этим не занимается. Чиновники могут приобретать лекарства по любым ценам, а мы о том, что нас обдирают ничего не знаем. Весь миллионный аппарат живёт за счёт народа, которого держат в нищете. Смею утверждать, что Белозерцев в этом не одинок. Сколько же денег чиновники за счёт воровства выводят из оборота ежегодно. Если один держит дома 500 миллионов, другой 9 миллиардов, третий 12 миллиардов и этому нет конца.

Значит президент вообще не воспринимает трактовку статьи 7 Конституции РФ. "Российская Федерация - социальное государство, политика, которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека". Чиновники эту статью трактуют для себя. Это о них говорит статья ?. Народ так развился при бандитски - воровском государстве, что уже мест на кладбищах не хватает. Правительство утвердило пособие по безработицы от 1500 до 12130 рублей. И чтобы получить последнюю цифру пособия надо побегать и всё - равно полную сумму не дадут. Фактически большинство безработных получают чуть больше 5 тысяч. При этом надо заплатить по ЖКХ. Вот как и что думает по этому поводу президент и новый премьер? Президент вообще ничего не думает о народе, а премьер уже высказался с улыбкой на жирной физиономии. "Надо уметь жить". Читатель, как вы понимаете этот ответ? Надо воровать, а если не получается то и убивать? Что и происходит на нашей Родине. Другого и придумать на этот ответ нельзя.

На пороге апрель и заморозка цен на сахар и масло заканчивается. В интернете появилась строка: "Предлагают на 2 месяца сохранить цену на сахар и подсолнечное масло". Кто предлагает и кому предлагают? Мишустин видно не считает народ за людей. А цены заморозили с большими наценками. И эти цены никто не соблюдал. Неужели народ этого не видит? Куда ещё поднимать, сахар - 46 рублей, масло - 110 рублей. На рынке сахар стоил 50 рублей так и остался.

Много было разговора на самом высоком уровне, что надо слезать с нефтяной иглы. И вроде начали, даже президент однажды обмолвился. И вот результат. 86,5 % составляет бюджет от продажи сырья и налогов взятых с его продажи. А если мы сюда приплюсуем, что импортозамещения не получилось, то кого - то надо гнать толи из правительства, толи из Кремля. В ближайшие годы нефть, уголь будут замещаться другими источниками получения энергии. А мы перейдём на дрова. Но и дров не хватит. Сейчас на Дальнем Востоке железнодорожные пути забиты составами древесины, которая контрабандным путём вывозится в Китай. Э.Петров сколько раз делал передачи о расхищении лесов однако власть об этом не знает. Президент уже сказал, на счёт Эрдогано и Крыма, что этого он не слышал. Временщики и в Кремле, и в правительстве. А разве в других отраслях не так?

Ни президент, ни правительство, ни народ не исполняют Конституцию. Зачем вносили 206 поправок? Чтобы народ ещё больше запутался в этом лабиринте изменений и дополнений. А суть осталась таже. Кто - нибудь посчитал ущерб от контрабанды лесов? Там же триллионы рублей уплыли в Китай и в огромные мешки российских чиновников. И ведь вырубка не прекращается. И это творится по всей стране. Пока еду со станции Ночка в г.Никольск - это 25 километров встречаются лесовозы с сосновым кругляком диаметром не более 15 сантиметров. Вырубаю всё, что попадает под пилу. Вот и приходится констатировать, что в стране нет хозяина. Временщики оккупировали богатейшие ресурсы России. Они не думают о детях, внуках. Почему? Да потому что они не будут жить в России. Большинство их чадо давно за пределами страны. Даже Малышева и её дети живут в США.

Интересно высказался А. Руцкой. Его почти не видно и вдруг рассуждает о пенсии В.Матвиенко. Заканчивает философским рассуждением. "Общество, живущее без идеологии и национальной идеи называется "стадом баранов". Это сказано о нас с вами. Красиво и возразить нечему. Если кто - то попробует возразить, то можно спросить, а где в России общество? Его нет. Поэтому нет и митингов и демонстраций. Есть одиночные пикеты похожие на огородные пугало. Только чиновники их не боятся. У нас даже среди чиновников нет общества. Вот Эльвира Набиуллина говорит, что рост цен спровоцировали излишки денег. Но она не говорит у кого они лишние? У народа их катастрофически не хватает. Вы их печатаете, а чиновники забивают квартиры купюрами, а те что в обороте идут на зарплаты этим же чиновникам.

Халявные миллионы затмевают разум чиновникам. И это действительно так. Вот А.Силуанов на ухо говорит президенту: "Давайте раздадим средства Фонда национального благосостояния в качестве кредитов другим странам на закупку продукции. На сегодня ФНБ составляет 13,5 триллионов рублей. Давайте раздадим! И что будет? Он боится, что эти деньги могут присвоить те государств в которых лежат наши триллионы. Значит могут, тогда почему их нельзя перевести на хранение в Россию? Почему часть нельзя израсходовать на поднятие сельского хозяйства? Овощи, фрукты, масло, технику, комплектующие, семена покупаем. Силуанову об этом не знает?

Дума рассматривает новый закон по борьбе с коррупцией. Суть закона в следующем. Если на счету появится сумма, которая превышает трёхлетний заработок, то по суду излишки будут изыматься. Закон для дураков. Пензенский губернатор вообще не имел счетов, а денег мешок. Теперь домашние деньги будут прятать на дачах, замуровывая в стеклянных бутылях и закапывая в погребах. Урон для государства двойной. Уворованные миллиарды будут выводиться из оборота. Для борьбы нужны другие методы. Частная собственность не должна касаться предприятий. Отдать людям мелочёвку, тогда и воровать будет не у кого. Для Кремля должно быть понятно, что частная собственность отбросила Россию на десятки лет назад. Промышленность разворована, большинство продуктов, механизмов , оборудования покупаем за границей. И при этом образовалось тотальное разворовывание бюджета и власть не может с этим справиться. Своим молчанием народ помогает кремлёвскому долгожителю разворовывать богатства страны. Думайте о выборах, они решат судьбу народа.