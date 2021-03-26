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Московский листок

Суд над жуликами и собрание других кредиторов

Опубликовано 26.03.2021 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

суд закон
Суд над жуликами и собрание других кредиторов

В настоящее время (март 2021 года) в Перми проходит суд над организаторами банкротства ЗиДа. Теми самыми — Бронниковым, Васильевым и Лысым, которые приступили в 2008 году к ликвидации выпуска гражданской продукции (бензомотоинструмента) и успешно справились с задачей. После закрытия данного производства на ЗиДе немецкий производитель бензопил "Штиль" поднял цены на свою продукцию, продаваемую в России, примерно в два раза. Так что ампутации производства бензопил на ЗиДе, действительно, оказалась выгодной, но не для ЗиДа.

 

Впрочем, данный способ решения экономических проблем для свободного рынка является типичным. Заносит невидимая рука рынка что-то видимое и приятное в чей-то карман и сразу становится ясно – чьё производство нерентабельное. Рынок порешал. Правда, знатоки либеральной экономической теории знают, что невидимая рука работает не так. Невидимая рука всезнающа и мудра. Она своим волшебством определяет предприятия, рынку ненужные, для потребителя вредные. Наверное, ещё сторонники невидимой руки верят верят в голубых единорогов.

 

Впрочем, вернёмся к суду. Наконец-то, на нём, к огромнейшему удовольствию ветеранов ЗиДа, появился господин Лысый. Отметим, что г. Лысый волокитил процесс много месяцев подряд. Он ссылался то на возраст, то на ковид, то ещё на что-нибудь. В итоге Лысый был перемещён в СИЗО и на суд сейчас его возят под конвоем. Бронников и Васильев пока под подпиской. Ветераны ЗиДа очень надеются, что после вынесения приговора друзья воссоединятся.

 

Данный пример крайне ценен. Если вы ради личной прибыли испортили жизнь очень многим людям (например, трудовому коллективу завода) и считаете, что у вас-то лично всё будет хорошо, потому что есть покровители… То, может, вы правы. А, может, и нет. Если люди, которых вы обокрали, организуются и не сложат руки после первых неудач, ваше руководство вполне может решить, что отдать вас «на растерзание» будет проще, чем отмазывать. В общем, думайте, что делаете, господа «эффективные» менеджеры.

 

26-го марта состоится собрание кредиторов ЗиДа. Напоминаем, что зимой прошлого года ЗиД был остановлен. Счета были заблокированы, работники отправлены в простой. Причём, всё это на российском предприятии устроила российская федеральная налоговая служба. Отметим, что ЗиД выпускает для ВМФ вообще и подводных атомоходов, в частности, агрегаты, которые не выпускает в стране больше никто (мнение не только работников завода, но и, к примеру, генерала армии Николая Макарова). Волновало ли это государевых людей, гробящих Зид? А нисколько. Наверно, невидимая рука показала им манящий жест.

 

Однако, в данном случае, рыночное священнодействие наткнулось на коллективный отпор. Работники и ветераны завода, при поддержке пермских и московских коммунистов и других неравнодушных, организовали серию акций протеста в Москве и Перми. Им удалось добиться того, что завод вывели из простоя. Краевые власти нашли для него новые контракты. Впрочем, несмотря на улучшения, радоваться спасению завода пока рано.

 

В конце января 2021 г. в прессе появилась информация об активизации ещё одной структуры, желающей срочно взыскать долги с ЗиДа – и опять же, конторы, подчинённой не госсдепу США, а правительству РФ, под названием Росимущество (https://ura.news/news/1052469595). Снова встаёт вопрос — зачем госоргану РФ гробить оборонное предприятие РФ? И снова этот вопрос остаётся без ответа.

 

Юридически завод остается банкротом. Собрание кредиторов, как мы уже отметили, состоится 26 марта. Посмотрим, что они решат. В любом случае, работники и ветераны ЗиДа готовы продолжать борьбу.



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