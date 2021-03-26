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Московский листок

Позорнейший спектакль - лишение Юлии Галяминой депутатского мандата

Опубликовано 26.03.2021 автором в разделе комментариев 0

путин выборы кремль
Позорнейший спектакль - лишение Юлии Галяминой депутатского мандата

Позорнейший спектакль - лишение Юлии Галяминой депутатского мандата на сегодняшнем совете мундепов "Тимирязевский" - создаёт очень нехороший прецедент. Теперь можно лишать мандата (который, кстати, не едрисня выдавала и не прокуратура, а избиратели человека наделили) по любому поводу и без оного, было бы желание.

Единственное, что радует - решение было отнюдь не единогласным (8 "за" - все едросы, 5 "против" и один, бедолага, воздержался, - интересно бы узнать фамилию буриданова ослика, разрывавшегося между силой и правдой:)) 

Апелляция к международной практике, кстати, не прибавляет аргументов ни одной, ни другой стороне - отнюдь не во всех странах поражение в правах касается исполнения должностных обязанностей:)).

В Индии, например, некоторые уголовно осужденные из тюрьмы десятилетиями не только депутатствуют, но и губернаторствуют. Находящейся на условном сроке Галяминой ничто бы не помешало исполнять свои обязанности и работать в интересах избирателей. Просто у нас власть относится к депутатству не как к тяжёлой и ответственной работе, а как к синекуре и награде за лояльность. Если в такой логике рассуждать - тогда да, обидели детку, отняли конфетку.



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